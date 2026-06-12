Путин: 700 000 военни се бият на фронта, ще засилим ударите срещу Украйна (ВИДЕО)

Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът.

Говорейки за въпросите, свързани със заетостта на ветераните от Съветския военен окръг, той отбеляза по-специално, че има платформа „Време на героите“, но „е ясно, че всички 700 000 не могат да учат“ по тази програма. Според Путин това изисква желание и специфична подготовка. Той отбеляза, че на тези, които желаят да подобрят образованието си, „трябва да се даде възможност да го направят“. Правителството, каза той, обмисля и образованието за ветераните от Съветския военен окръг, както и тяхната медицинска рехабилитация и заетост.

Още: Путин: Войната в Украйна беше разгърната от НАТО, бием се почти сами срещу колективния Запад (ВИДЕО)

Русия ще увеличи силата на ответните си удари, за да разубеди Украйна да атакува цивилни цели. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с военнослужещи, участващи в Съвместните военни операции в Кремъл. „Предвид действията на украинските въоръжени сили, трябва да реагираме по подходящ начин и ние го правим. И ще ескалираме ударите си срещу инфраструктурата на противника, за да го разубедим да атакува нашите граждански обекти“, отбеляза Путин.

Putin demanded increased strikes on Ukrainian infrastructure, saying Russia will intensify attacks to discourage Ukraine from retaliating against Russian targets. He said Moscow must respond “properly” and increase pressure on enemy infrastructure. #Russia pic.twitter.com/FN9wSthH1K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2026

"Движим се напред"

Руските сили осъществяват систематичен ежедневен напредък и ще постигнат освобождаването на всички територии, заяви още руският президент. „Стъпка по стъпка, не толкова бързо, колкото бихме искали, но все пак се движим напред, движим се напред всеки ден. Всеки ден, постепенно, постепенно, ние поставяме териториите си под контрол“, сподели той. „Ще постигнем своето; никой не може да се съмнява в това“, изрази увереност той. Въпреки това трябва да се припомни, че през последните месеци руската офанзива се забавя изключително много и през май и юни войските на Путин са превзели нищожни територии на фона на предишните години.

"Украйна ни причинява щети"

Макар и неохотно, Путин призна, че руската икономика понася щети от ударите на украинските въоръжени сили. „Що се отнася до икономиката, те със сигурност ни причиняват известни щети, но ние бързо се възстановяваме. Няма да могат да ни създадат сериозни проблеми“, отбеляза той, въпреки че ежедневните успешни атаки на украинската армия срещу рафинерии и други ключови обекти за индустрията на практика свиха сериозно износа на руски петрол през последните месеци. Вчера украинският президент Зеленски изчисли, че само за година атаките с дронове са донесли щети за 40 млрд. долара на руската икономика.

"Да увековечим имената на бойците"

Владимир Путин нарече войниците от Централния военен окръг герои. „Мисля, че трябва не само да назовем нашите бойци, нашите герои – истински герои, без никакво преувеличение, като вас и Очир-Горяев, като други военнослужещи, които жертват здравето и живота си за Русия. Трябва не само да назовем щурмови части на тяхно име. Вече говорих с моята администрация, а правителството също получи конкретни послания. Трябва да увековечим имената на тези бойци, тези момчета, които наистина допринесоха с живота си за укрепването на страната. Те положиха основите за укрепване на Русия“, каза президентът на среща с членове на „специалната военна операция“, както Кремъл нарича пълномащабната война срещу Украйна.

Още: Почти 6000 евро на фронта: Зеленски вдига заплатите на военните и набира чужди доброволци

Путин отбеляза, че имената на Героите на Русия трябва да се носят не само от щурмови формирования, но и от военни части, улици и училища, където са учили. „Тук има много неща, върху които да се помисли. Това не е само за тях. Това е за нас, живеещите днес, и за бъдещите поколения“, заключи Путин, отбелязвайки, че подобна почит би била блестящ пример за това как човек е живял живота си и как е починал.

„Нищо не трае вечно. Всеки човек в крайна сметка свършва живота си. Това е естествен процес. Важното е как човек е живял живота си“, каза той, подчертавайки, че примерите на героите са от съществено значение за укрепване на вътрешното състояние на страната и нейната вътрешна сила. „Увековечаването на такива имена със сигурност е важна задача. И това е, което ще направим“, обеща Путин.

Още: Украинските ВВС: В следващото денонощие Русия отново ще атакува с "Орешник"