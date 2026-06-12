Войната в Украйна беше разгърната от НАТО, което атакува югоизточната част на страната. Русия прекара осем години в опити да убеди НАТО да я спре. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща с военнослужещи от Централния военен окръг. „Те използваха въздушна мощ, за да ударят Донецк“, заяви той. „Това е война. Те докараха артилерия и реактивни системи за залпов огън. Започнаха военни операции в югоизточна Украйна“, обвини за пореден път Украйна и Запада той.

Putin once again explained who had been “bombing Donbas for eight years”



The bald old man claimed that Russia did not start the war against Ukraine.



According to his version, after the Maidan, Kyiv itself launched hostilities, while Moscow was merely “defending” Crimea and… pic.twitter.com/cKY0gxZZyy — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

„Осем години се опитвахме да ги убедим“, каза още Путин. „Опитахме се да ги убедим да постигнат мирно споразумение с тази част на Украйна, защото там живеят руски хора.“ „И тогава какво излезе наяве? Оказа се, че са дошли в Минск и са подписали така наречените Мински споразумения. И тогава публично признаха: направиха го специално, за да дадат възможност на киевския режим да се превъоръжи и да започне военни действия“, каза руският лидер. „Чакахме осем години за мирно решение. Тогава стана ясно, че е невъзможно, защото ръководителят на режима заяви директно: „Няма да прилагаме нищо“, обвини отново Киев и Запада той. „И какво от това? Трябваше да използваме други средства, за да защитим интересите си и хората, които живеят там“, заключи Путин.

В типичния си стил той отново обвини НАТО за войната в Украйна, въпреки че на 24 февруари 2022 година руската армия нахлу с огромна армия в западния си съсед. „НАТО започна военни действия в Украйна и сега иска да доведе войната срещу Русия до победоносен край“, каза той.

„Те бяха тези, които започнаха войната“, подчерта руският лидер. „Ние не започнахме военните действия със стартирането на специалната военна операция, не. Те организираха преврат в Украйна, което след това ни принуди да защитим жителите на Крим“, каза още Путин.

Руският президент отново прокара тезата, че в момента Русия се бие „почти сама срещу колективния Запад, представен от НАТО“. „На всички е ясно, че Русия е практически сама в противопоставянето си на целия така наречен, ако може така да се каже, колективен Запад под формата на добре познатата организация – Северноатлантическия блок“, каза той.

Никой никога не е успявал и няма да може да нанесе стратегическо поражение на Русия, каза още Путин. Той припомни желанието на Запада да нанесе стратегическо поражение на Русия. „Те не са успели да направят нищо подобно. И никога няма да го направят“, подчерта той. „Никой никога не е успявал да постигне стратегическо поражение за Русия“, заяви още Путин. „Защото нашият многонационален, обединен народ разбира отговорността си пред бъдещите поколения, пред своите внуци“, обясни президентът. „Никой освен нас няма нужда от Русия.“ „Само ние можем да я защитим“, добави държавният глава.

Той отново потърси паралел с минали събития от историята на Русия. „Това не е първият път, когато Европа се обединява, за да се бори срещу Русия. Това се е случило, с познати резултати, по времето на Наполеон и Хитлер“, отбеляза руският президент Владимир Путин на среща с военнослужещи от Централния военен окръг.

„Разбира се, всички наши врагове, а винаги е имало много от тях, винаги са били обединени“, спомня си президентът. „Франция воюва ли с нас под ръководството на Наполеон? Всяка държава в Европа воюваше срещу Русия тогава. А под ръководството на Хитлер? Беше същото. Кой се е сражавал там при Сталинград? От всички европейски страни, без никакво преувеличение – всички са оставили своя отпечатък. И дори сега всички се обръщат към нас и обединяват усилията си, включително интелектуални“, добави Путин.

Той все пак призна, че „Страните от НАТО, воюващи срещу Русия, представляват достоен противник“. „Трябва да им отдадем заслуженото: общото ниво на технологично и научно развитие на страните от НАТО е високо; те са високоразвити икономики“, отбеляза той.

„Те се опитват да ни нанесат стратегическо поражение – опитаха се – но сега осъзнаха, че е невъзможно. Това е задача, която не може да бъде изпълнена“, подчерта той. „Прекалиха, когато публично обявиха това. Прибързаха“, каза още президентът. „Някои дори се присъединиха към НАТО, само за да получат своя дял от пая“, добави той, очевидно визирайки Швеция и Финландия, които взеха решение да влязат в Алианса след началото на инвазията му в Украйна – мярка, с която двете скандинавски страни опитаха да засилят сигурността си.

„Имаме само един съвет към враговете си: не се бийте с Русия. Никога не се опитвайте да правите това“, каза в заключение Путин.

Key takeaways from Putin’s statements today. “Let’s all get along”



🔵 It was not Russia that started the war, but NATO.



🔵 Russia’s satellite constellation will be better than Starlink.



🔵 Schools and streets should be named after participants in the war.



🔵 Russia is… pic.twitter.com/uvutSnsWw5 — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Русия вече е разработила оръжия, далеч превъзхождащи противниците си. И ще има още повече, похвали се руският президент на среща с военнослужещи. „Току-що говорих с учени и производители – оръжия, които имаме, а врагът няма“, сподели президентът. „Има много неща, които врагът няма, но ние имаме.“ „И ще има още и по-добри“, добави той.