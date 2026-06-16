Класиране на голмайсторите на Световното първенство 2026 - трима водят в подреждането! (обновява се)

23-ото Световно първенство по футбол 2026 очаква новия носител на "Златната обувка" за най-много попадения в турнира! През изминалите 22 издания са отбелязани общо над 7000 гола от близо 1300 различни футболисти. Само 101 от тях обаче са отбелязали 5 или повече попадения на световни първенства. А рекордьорът с най-много голове на световни първенства е Мирослав Клозе, който има 16 попадения на сметката си.

Кой ще спечели "Златната обувка": Класация за най-много голове на Мондиал 2026

Много близо до него са легенди като Роналдо и Герд Мюлер, които имат съответно 15 и 14. От действащите играчи обаче най-близо е Лионел Меси, който има 13 гола на сметката си, като има реални шансове да счупи рекорда на Клозе още на Мондиал 2026. В опасна близост е и Килиан Мбапе от Франция, който има 12 гола преди началото на Световното 2026. Хари Кейн, Неймар и Кристиано Роналдо пък имат по 8 гола на световни първенства.

В Катар 2022 наградата "Златна обувка" отиде при Килиан Мбапе с 8 гола. В Русия 2018 пък Хари Кейн от Англия успя да спечели приза с 6 гола. През тази година обаче се очаква наградата да бъде спечелена с повече голове, тъй като турнирът е в нов формат от 48 отбора. Груповите фази ще позволят на големите фаворити да се развихрят в атака, а елиминационната фаза започва от 1/16-финали.

В тази статия ще можете да следите актуалното класиране при голмайсторите на Мондиал 2026:

Фоларин Балогун (САЩ); Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция) - 2 гола Буалем Хухи (Катар); Бреел Емболо (Швейцария); Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико); Ладислав Крейчи (Чехия); Хи-Чан Хуан, Хюн-Гю О (Южна Корея); Йово Лукич (Босна и Херцеговина); Кайл Ларин (Канада); Джовани Рейна (САЩ); Маурицио Прадо (Парагвай); Бреел Емболо (Швейцария); Исмаел Саибари (Мароко); Винисиус Жуниор (Бразилия); Джон Макгин (Шотландия); Нестори Иранкунда (Австралия); Конър Меткалф (Австралия); Феликс Нмека, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниъл Браун, Дениз Ундав (Германия); Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия); Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония); Амад Диало (Кот д'Ивоар); Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция); Емам Ашур (Египет) - 1 гол