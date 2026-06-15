След 108 дни: САЩ и Иран подписаха електронен меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток

След 108 дни на взаимен обстрел и заплахи - краят на войната в Близкия изток е по-близо от всякога. САЩ и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага незабавен край на бойните действия. Пазарите си отдъхнаха, петролът тръгна надолу, а в следващите 60 дни предстои същинската част от преговорите, в които Вашингтон и Техеран трябва да изчистят най-важните въпроси.Доналд Тръмп получи най-желания подарък за 80-ия си рожден ден. Да обяви сделка с Иран беше приоритет за американския лидер, макар вчерашните израелски удари срещу Ливан да изправиха споразумението пред провал. Малко след полунощ новината все пак беше съобщена.

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Двете страни обявиха прекратяване на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф. В петък се очаква и церемония в Швейцария.Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между САЩ и Иран "Нека петролът потече" - това е новата реплика-емблема на Тръмп. Очаква се Ормузкият проток да бъде отворен скоро, но ще минат седмици преди трафикът да се върне до нивата от преди войната, защото трябва да бъде разминиран.

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Франция, Великобритания, Германия и Италия са четирите европейски държави, които поеха ангажимент да се включат в мисия за гарантиране на безопасното плаване. Пълният текст на сделката не е известен, затова и остава неясно дали от Техеран са отстъпили за толтаксите в Ормуз.Ключови ще бъдат следващите 60 дни, в които трябва да бъдат изчистени най-важните. Първият от тях - бъдещето на иранската ядрена програма.Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток Иранските ядрени съоръжения, част от които бяха поразени от американските сили по време на конфликта, остават в центъра на преговорите.

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Иран настоява, че ядрената му програма е за мирни цели, но от Вашингтон държат Ислямската република да няма ядрени способности, както и да предаде за унищожаване количествата си обогатен уран.Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩДруг ключов въпрос е и отпадането на иранските санкции - Техеран иска то да стане незабавно, но американската страна иска поетапно отслабване.В следващите два месеца на масата за преговори ще бъде обсъдена и съдбата на замразените ирански активи в чужбина.

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Но докато американският лидер вече празнуваше мира в Близкия изток с ММА среща в двора на Белия дом, сигналите от Израел са, че не планират прекратяване на бойните действия.