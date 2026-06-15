За 8 секунди Лукаку измъкна Белгия в един от най-оспорваните мачове на Мондиал 2026

Един от скритите фаворити на Мондиал 2026 - Белгия, завърши при резултат 1:1 срещу Египет в първи мач от група G на Световното по футбол в Северна Америка. "Червените дяволи" изостанаха в резултата през първото полувреме след гол на Емам Ашур, но през втората част Ромелу Лукаку се включи от пейката, а само 8 секунди по-късно успя да изиграе основна роля за изравняването на резултата, принуждавайки Мохамед Хани да си отбележи автогол.

Белгия и Египет не се победиха в сблъсъка на фаворитите в група G

Двубоят бе изключително равностоен, като и двата тима атакуваха смело и опитваха да стигнат до победата. В самото начало Де Бройне опита удар от дистанция, който профуча опасно покрай страничния стълб. В 19-ата минута Египет поведе след гол на Ашур - 1:0! До края на полувремето най-чистата ситуация отново бе пред вратата на Тибо Куртоа, като Мостафа Зико отправи опасен удар, но стражът на Реал Мадрид се намеси.

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След почивката Де Бройне уцели греда след опасен изстрел от пряк свободен удар. Малко след това пък се откриха шансове пред Мохамед Салах и Омар Мармуш, но до гол не се стигна. В 66-ата минута Белгия все пак изравни - Лукаку влезе като резерва и получи подаване по земя в наказателното поле, където упражни натиск на Хани, който в крайна сметка си вкара автогол - 1:1!

До края на мача Белгия търсеше по-настоятелно победата, като създаде още няколко положения за гол, но не успя да стигне до пълен обрат.

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