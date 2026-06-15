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Емил Дечев за оставката на Кандев: Като казваш "А", трябва и "Б" (ВИДЕО)

15 юни 2026, 19:00 часа 647 прочитания 0 коментара

Един от големите проблеми на нашата държава е, че има институции, но човек отива, подава молба, минава време и човекът разбира, че нещата са претупани. Има институции, а няма ефект от тяхната работа.

Това заяви в ексклузивно интервю за предаването “Студио Actualno” бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев.

След като научих, че Кандев си подава оставката, му се обадих по телефона. Той беше развълнуван, тъй като 30 години от живота му са свързани с МВР. Кандев каза, че предпочита да не говори за мотивите и причините. Важно е според мен обаче Кандев да посочи причини. Когато си казал “А”, трябва са кажеш и “Б”, убеден е Дечев.

Той заяви, че не използва охрана и пътува с градския транспорт, за да отиде на работа. “Нямам нужда от охрана, хората ме виждат по улиците редовно”, посочи Дечев.

Бившият вътрешен министър подчерта, че заедно с екипа си, се е опитал да покаже на личния състав на МВР, че са били напълно искрени в това да се организират честните избори.

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Колегите в системата наистина бяха окрилени. След изборите, пак същите хора ми казваха, че са се чувствали свободни и мотивирани да си свършат служебните задължения, разкри още Дечев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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