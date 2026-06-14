САЩ мачка, но само на терена: Това ли е най-лошо организираното Световно първенство? | Точно попадение

САЩ стартира ударно участието си на домашния Мондиал 2026, но не такива са впечатленията от организацията на турнира в Северна Америка. Тази тема залегна в епизод 4 на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Световното първенство по футбол 2026. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg Иво Вецев, Джем Юмеров, Николай Илиев и Янко Станчев се обединиха около мнението, че Щатите са може би най-слабият домакин на световно първенство през новия век.

Скандалите около домакинството на САЩ на Мондиал 2026

САЩ не допусна десетки футболни служители, журналисти и фенове, които се сблъскаха с отказани визи. Най-тежко го отнесе Иран, където поне 15 членове на делегацията не получиха разрешение да влязат в Щатите. Скандално бе и отстраняването на сомалийския съдия Омар Артан, който бе спрян на летището в Маями въпреки валидна виза. Остават съмнения за двойни стандарти към държави от Африка и Близкия изток, като най-засегнати са Сомалия, Сенегал, Кот д'Ивоар, Хаити и други.

Иранската федерация обяви, че ФИФА е отнела квотата от билети за иранските фенове за мачовете в САЩ. Част от отбора беше принудена да премести базата си от Аризона в Мексико заради ограниченията за влизане. В социалните мрежи се появиха и кадри за засилени проверки, обиски, претърсвания на футболисти и официални лица. А на този фон, ФИФА изглежда безсилна. Джани Инфантино не може да диктува решенията на американските власти, което пък поражда въпроси дали от ФИФА са оценили достатъчно добре рисковете при избора на домакин.

На терена САЩ впечатли в първия си мач и изглежда готов да стигне далеч в турнира. А участниците в предаването засегнаха последните мачове от Мондиал 2026 - с коментари и анализи за актуалните събития около тях, като дадоха мнението си и за предстоящите двубои в турнира. Четвъртият епизод на "Точно попадение" предложи и традиционната си "Игра за майстори", както и "В мишената" - с прогнози на мачове от програмата на Световното. Какви прогнози дадоха спортните журналисти - гледайте в YouTube:

Вижте всички епизоди на "Точно попадение"!