НА ЖИВО: САЩ и Иран подписаха електронен меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

След 108 дни на взаимен обстрел и заплахи - краят на войната в Близкия изток е по-близо от всякога. САЩ и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага незабавен край на бойните действия. Пазарите си отдъхнаха, петролът тръгна надолу, а в следващите 60 дни предстои същинската част от преговорите, в които Вашингтон и Техеран трябва да изчистят най-важните въпроси.Доналд Тръмп получи най-желания подарък за 80-ия си рожден ден. Да обяви сделка с Иран беше приоритет за американския лидер, макар вчерашните израелски удари срещу Ливан да изправиха споразумението пред провал. Малко след полунощ новината все пак беше съобщена.