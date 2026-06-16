Лукашенко: Израел е напълно зависим от САЩ, защо Иран да няма ядрено оръжие? (ВИДЕО)

"Когато Тръмп направи забележка на Нетаняху, той наистина успя да върне Израел в редиците, което показа пълната зависимост на Израел от Съединените американски щати. Доналд Тръмп каза направо, че ако Нетаняху не го слуша, Израел ще бъде оставен сам да се оправя. Това е най-големият страх на Израел, защото е разположен сравнително близо до Иран, а Иран разполага със всички средства да нападне Израел". Това заяви беларуският лидер Александър Лукашенко в телевизионно интервю.

Lukashenko on Israel:



When Trump called out Netanyahu, he did succeed in pulling Israel back, which demonstrated Israel's complete dependence on the United States of America.



Donald Trump said plainly that if Netanyahu did not listen to him, Israel would be left to fend for… pic.twitter.com/cKdiru02oO — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

"А ако израелците нямат американски ракети, техният така наречен "златен" купол все ще бъде пробит и еврейският народ на тяхната земя ще се сблъска с нещо, което нито иска, нито очаква. В този смисъл последните обрати в отношенията между САЩ и Израел потвърждават отново, че зависимостта на Израел от Америка е пълна. Това е било очевидно през цялото време, с тези събития или без тях", добави беларуският президент.

Въпросът с ядрените оръжия

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"Ако разгледаме въпроса от гледна точка на справедливостта, дали Съединените американски щати притежават ядрени оръжия? Да, притежават. Добре, Съединените американски щати са пионери в ядрените оръжия и ги притежават от дълго време. Но Израел мълчи за факта, че разполага с ядрени оръжия. Иранците биха могли да попитат: "Защо ние да нямаме ядрени оръжия?" Особено когато наблизо Индия и Пакистан са ядрени държави. Защо Иран да няма ядрени оръжия?", попита Лукашенко.

Lukashenko on nuclear weapons:



If we approach the matter from the standpoint of fairness, does the United States of America possess nuclear weapons? Yes, it does.



Okay, the United States is the pioneer of nuclear weapons and has held them for a long time. But Israel remains… pic.twitter.com/Vsz19qnI3v — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

"Ако искаме справедливост, нека постепенно, стъпка по стъпка, елиминираме всички ядрени оръжия по света. Но ако ядрените оръжия са средство за възпиране, гаранция, че никой никога няма да ви нападне, тогава Иран има право, както другите нации, да притежава ядрени оръжия за собствената си отбрана", каза още беларуският лидер.

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