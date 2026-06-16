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Зеленски и Тръмп предлагат среща с Путин в САЩ

16 юни 2026, 0:55 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски и Тръмп предлагат среща с Путин в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп предлагат да се срещнат с Владимир Путин в Съединените щати. Държавният глава обяви това в обръщението си към Междуправителствената конференция на Европейския съюз преди отпътуването си за срещата на върха на Г-7. „Предложихме на Путин среща навсякъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната“, отбеляза Зеленски.

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В същото време, според държавния глава, Путин не иска това. „Обсъдихме със САЩ и Франция възможността за среща с Русия в кулоарите на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не иска това“, добави Зеленски.

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Освен това, както съобщи Зеленски, вчера е имало дискусия с президента на САЩ Доналд Тръмп, че „подобна среща би могла да бъде организирана в САЩ във формат, който би затруднил значително Путин да откаже, поне на президента Тръмп“. „Ще видим какво ще се получи от това. Ако Русия отхвърли тази възможност, ще е необходим допълнителен натиск“, подчерта Зеленски.

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На 4 юни Зеленски написа първото отворено писмо до Путин след пълномащабната война . В него украинският лидер призовава за прекратяване на войната и преминаване към директни преговори между лидерите. Украйна поиска и разговори между двамата президенти по време на срещата на върха на Г-7. На 14 юни Зеленски заяви, че се очаква недоволството на руснаците от президента им Владимир Путин да продължи да расте и той вече се подготвя за възможността тези процеси да бъдат неудържими, предвид планираните парламентарни избори в Русия тази есен.

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Доналд Тръмп мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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