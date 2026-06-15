Тръмп: Ормузкият проток вече е частично отворен (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е сключено и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс. Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Зависи. Джей Ди идва за нея — първоначално той щеше да подпише. Вероятно ще съм си заминал дотогава. Ще останем доста до късно, така че може да съм замесен, може и да не съм“, обясни той.

Reporter: Are you going to try to attend the signing ceremony on Friday?



Trump: Well, it depends. JD's coming in for it — he was originally going to do it. I'll probably be gone by then.



We're going to be staying quite late, so I may be involved, I may not. pic.twitter.com/d4DJYKaeCs — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция. „В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

„Ормузкият проток е безплатен за преминаване. Имахме малка разправия по този въпрос. Той е безплатен за преминаване, така че не мисля, че ще имаме нужда от много помощ. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един или два кораба там горе — от няколко страни. Вие бихте били страхотна страна да го направите. Защото никога не знаеш какво може да се случи, но мисля, че ще е отворен и мисля, че ще е свободно плаване“, обърна се Тръмп към Макрон.

Trump on the Strait of Hormuz:



It's toll-free. We had a little argument about that. It's toll-free, so I don't think we're going to need much help.



But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up there — a few countries. You'd be a great country to do it.



Because… pic.twitter.com/GZjahm5zc5 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира“, заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

По-рано днес говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи обяви, че "никога" в Техеран не са твърдели, че искат да наложат такси за преминаване през пролива. "Но за навигационните услуги, опазването на околната среда, евентуално застраховката на корабите и други услуги, предоставяни от Иран и Оман, ще бъдат определени и събирани такси", каза говорителят.

По-рано днес Ванс заяви, че споразумението е било подписано по "дигитален път" в неделя и че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. На въпроса кога текстът на меморандума за разбирателство ще бъде оповестен публично, Тръмп отговори: „Вероятно съвсем скоро. Бих казал, някъде след петък. Мисля, че ще стане някъде в съвсем близкото бъдеще“, добави американският президент.

Тръмп заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Техеран е „наистина въпрос на поведение. Ако те правят това, което трябва да правят, то започва да влиза в сила“, каза той.