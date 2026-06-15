Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп: Ормузкият проток вече е частично отворен (ВИДЕО)

15 юни 2026, 21:47 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Ормузкият проток вече е частично отворен (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е сключено и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс. Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Зависи. Джей Ди идва за нея — първоначално той щеше да подпише. Вероятно ще съм си заминал дотогава. Ще останем доста до късно, така че може да съм замесен, може и да не съм“, обясни той.

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция. „В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

„Ормузкият проток е безплатен за преминаване. Имахме малка разправия по този въпрос. Той е безплатен за преминаване, така че не мисля, че ще имаме нужда от много помощ. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един или два кораба там горе — от няколко страни. Вие бихте били страхотна страна да го направите. Защото никога не знаеш какво може да се случи, но мисля, че ще е отворен и мисля, че ще е свободно плаване“, обърна се Тръмп към Макрон.

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Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира“, заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

По-рано днес говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи обяви, че "никога" в Техеран не са твърдели, че искат да наложат такси за преминаване през пролива. "Но за навигационните услуги, опазването на околната среда, евентуално застраховката на корабите и други услуги, предоставяни от Иран и Оман, ще бъдат определени и събирани такси", каза говорителят.

По-рано днес Ванс заяви, че споразумението е било подписано по "дигитален път" в неделя и че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. На въпроса кога текстът на меморандума за разбирателство ще бъде оповестен публично, Тръмп отговори: „Вероятно съвсем скоро. Бих казал, някъде след петък. Мисля, че ще стане някъде в съвсем близкото бъдеще“, добави американският президент.

Тръмп заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Техеран е „наистина въпрос на поведение. Ако те правят това, което трябва да правят, то започва да влиза в сила“, каза той.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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