Румяна Бъчварова за Иран: Може да има успокоение, но това не е решение на проблема

Израел обяви като политическа цел в началото на тази война смяната на режима в Иран. А на практика той може да се окаже укрепнал на този етап. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Румяна Бъчварова, бивш посланик в Израел. „Много често решенията в Близкия изток се вземат трудно. Други международни коментатори споменаха, че това е 38-ото обявяване на подписване на меморандум за спиране на военните действия, на базата на който ще бъде подписано мирно споразумение“, обясни бившият посланик.

Според нея всички по света се надяват мирът да се случи, защото това означава разблокиране на световната търговия, спад в цените на горивата, спиране на военните действия и известно успокоение. „Може да има успокоение, но това не е решение на проблема, защото на практика тези точки, които успях да видя днес, връщат ситуацията в света такава, каквато беше преди началото на войната“, коментира Бъчварова.

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По думите ѝ затова някои наблюдатели казват, че Иран и Тръмп са победители. „Съвсем естествено в Израел не са доволни от това. Не знаем какви биха били последиците“, каза тя. „Журналистът Константин Вълков каза, че в Иран има голямо въодушевление и подкрепа за управляващите, докато в Израел е точно обратното – има разочарование от управляващите, основно от премиера Бенямин Нетаняху, че не е успял да защити интересите“, подчерта Бъчварова.

Според нея това е интересно и поради друга причина. „Израел обяви като политическа цел в началото на тази война смяната на режима в Иран, а на практика той може да се окаже укрепнал на този етап“. Натискът срещу Нетаняху е много силен още от 7 октомври - преди вече почти 3 години. Той идва именно от неговите коалиционни партньори, които са крайно радикални и изключително много нажежават ситуацията, дори когато това може да бъде избегнато“, коментира тя.

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Бъчварова не вярва ситуацията да се успокои, защото не е ясно всъщност какво е договорено за Ливан. „Няма ли да има удари? Ще бъдат ли изтеглени израелските войски?“, попита тя. „Само след няколко месеца в Израел има избори и коментаторите казват, че за първи път има реален шанс за смяна на властта, което означава и промяна в стратегията по отношение на сегашната ситуация. Има такава възможност. Въпросът е кой би спечелил от едно отлагане“, подчерта тя.

По думите на Бъчварова отношенията в израелската държава са сложни. „Дългото присъствие в управлението на Бенямин Нетаняху дава основания на хората, които го познават, да го подозират. Съвсем наскоро Тръмп му беше казал, че благодарение на него и неговата намеса той не е в затвора в момента. Делата срещу Нетаняху продължават вече осма година“. „Мисля, че до голяма степен Нетаняху се опитва да доведе нещата дотам, че да изглежда като победителя, който дава на Израел това, което искат гражданите“, смята Бъчварова.

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„Живеейки под постоянна заплаха от Иран с потенциален риск за атомно нападение, израелците, колкото и да не харесват Бенямин Нетаняху, повече обичат собствената си страна. Те искат това да приключи и да се върнат към един по-нормален живот, за да могат да продължат това, което правят“, допълни тя.

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