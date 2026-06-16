НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 16.06.26 - Русия удари Киевско-Печорската лавра

Изминаха 50 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Поредна масирана комбинирана въздушна атака отприщи Русия срещу Украйна в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, която продължава вече пета година. Пожар е избухнал в Киево-Печерската лавра, няколко многоетажни сгради бяха ударени. Киево-Печорската лавра е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и е пострадала сериозно от директен въздушен удар.

Русия отрече да е атакувала обекта. "Според потвърдени съобщения комплексът Киевско-Печорска лавра е бил ударен от ракета от американската противовъздушна ракетна система Patriot", твърдят от Министерството на отбраната на Русия, без да посочват доказателства. "Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да е, че западните държави са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", добавят от Москва.