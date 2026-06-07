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Любо Пенев със силни думи след "Мача на надеждата" в негова подкрепа в Бургас

07 юни 2026, 16:58 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: Aleksandar Karamfilov / LAP.bg
Любо Пенев със силни думи след "Мача на надеждата" в негова подкрепа в Бургас

Именитият бивш футболист и настоящ треньор Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров и неговата фондация за организацията на благотворителния двубой "Мача на надеждата". В събота отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в шоуто, организиран от фондацията на Петров, което се състоя на стадион "Лазур" в Бургас

Пенев благодари на Стилиян Петров и всички, които се включиха в "Мача на надеждата"

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация "Стилиян Петров" за организацията на този специален "Мач на надеждата". Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор", написа Любо Пенев.

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Любослав Пенев

"Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си. Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", добави още той във Фейсбук.

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Любослав Пенев "Мач на надеждата"
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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