Роджър Федерер заговори за завръщане в тениса на 45-годишна възраст

Само за една вечер феновете на тениса отново ще могат да видят един от най-великите, хващали някога ракетата, да стъпи на корта. Легендата Роджър Федерер се завръща на US Open, за да участва в уникален демонстративен турнир под прожекторите на стадион "Артър Аш" във вторник, 25 август. Той ще играе редом с шампиона от Ню Йорк през 2003 г. и дългогодишен свой съперник Анди Родик, както и с други тенис легенди и шампиони - Андре Агаси и Джон Макенроу.

Федерер отново ще озари кортовете на US Open

Роджър Федерер всъщност е нервен за играта си. Човекът, който спечели пет поредни титли от US Open в разгара на своето господство в спорта, ще играе отново на стадион "Артър Аш" във вторник вечер за първи път от 2019 година насам. И той не е съвсем сигурен как ще изглежда сега играта, която може би никой друг не е успял да направи да изглежда по-елегантна. "Не знам как ще се развият нещата утре. Така че има много несигурност, но и много радост, че мога да се върна на "Артър Аш" - мястото, където съм преживял толкова много прекрасни моменти", призна швейцарецът.

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Федерер призна дали би се върнал

Става дума само за един сет на сингъл в демонстративен мач срещу Анди Родик и един сет на двойки с Джон Макенроу срещу Родик и Андре Агаси. За тези мачове носителят на 20 титли от Големия шлем на сингъл би трябвало да се справи без проблем. Но дали ще се върне към тениса и след това, за да участва в големи тенис турнири на възраст около 45 години, както Винъс и Серина Уилямс?

"Не, не, не, не. Не, изобщо не", каза Федерер по време на пресконференцията си. "Благодаря, че попитахте. Не бях сигурен дали този въпрос ще бъде зададен, но се радвам, че го направихте, за да мога да изясня нещата, в случай че някой си е помислил така." На 45 години Федерер все още изглежда във форма и сподели, че обича да тренира във фитнес залата. Но той каза, че има дълги периоди, през които рядко стъпва на корта.

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