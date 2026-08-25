КЗП ще следи под лупа всяко повишение на цените, санкциите скачат до милиони

От 9 август 2026 г. до 9 септември 2027 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има много сериозни правомощия по отношение на санкциониране на необосновано повишение на цените. Досега се санкционираше съвкупното поведение на един пазарен участник, а сега се санкционира всеки един от необосновано увеличените продукти, както и всеки един от обектите на дружеството. При 10 магазина на един среден търговец на дребно на хранителни стоки, минималната стойност на санкцията ще бъде 1 млн. евро. Това обясни председателят на КЗП Александър Колячев в ефира на Нова телевизия по повод новите им правомощия.

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„Ще подхождаме много внимателно, ще влизаме в детайли във всеки един казус. Ако няма достатъчна обосновка за повишението на цената на даден продукт, това ще е нарушение“, каза той.

Той добави, че повишението на цените не е забранено от закона. „Когато има повишаване на разходите, на данъчната тежест, на консумативите за ток, на заплатите и осигуровките - всичко това ще се взема предвид. Ще се изчисляват повишените разходи на един търговски обект и ще се отнесат към всеки конкретен казус, към всяко повишение на цената на конкретен продукт. Когато имаме сив бизнес, който не се облага и декларира, ние нямаме правомощия и не можем да влезем в отношенията между един клиент, който не изисква касов бон, и продавач, който не дава“, допълни Колячев.

Шефът на КЗП категорично заяви, че няма да се санкционира справедлива цена, а единствено и само необосновано повишение на цената.

„В тази една година търговците трябва да докажат, че са коректни към потребителя“, каза той.