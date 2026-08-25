От рекорд на Гинес до Кало Змея: Вселената на Vivacom GAME ON

Фенове играят рамо до рамо със своите любими инфлуенсъри. Два отбора минават през различни изпитания по пътя към големия финал. Капитаните се превръщат в герои, вдъхновени от българската митология, а публиката може не само да следи надпреварата, но и да участва в нея чрез мобилна игра.

Добавете вълнуващ YouTube сериал, зрелищни събития на живо и дори рекорд на Гинес (за най-много играещи на едно място и едновременно фенове) - и ето ни потопени във вълшебния свят на Vivacom GAME ON. Един формат, който за три сезона се разрасна много по-далеч от обичайния гейминг турнир. И постепенно се превърна в цяла вселена.

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Как тя се разшири толкова бързо? Срещнахме се с четирима от главните действащи лица от Vivacom, които работят по формата. Ангела Ангелова е креативният двигател зад концепцията. Рос-Мари Хинкова създава неговата визуална идентичност. Вълчо Калудов координира процесите зад сцената, а начело на екипа е Теодора Витева, директор "Маркетингови комуникации" във Vivacom. Ето какво ни споделиха те:

Феновете са истински участници

Във философията на GAME ON още от самото начало стои ключова идея: че публиката колкото наблюдава, толкова и играе и подкрепя любимите си инфлуенсъри, за да получи реална роля в надпреварата.

"Стремим се да даваме на феновете сила и определяща роля в класирането на финала. И именно това е факторът, който провокира решенията ни за развитието на турнира", споделя Ангела Ангелова. И допълва:

"През 2026 г. най-голямото предизвикателство беше да открием как да надградим всичко, което сме правили до този момент. Така логично дойде идеята да създадем обща среда, в която гейминг уменията на всички участници са мобилизирани в една обща битка. Всеки помага на любимия си отбор, а пътят води към реална среща рамо до рамо с любимите инфлуенсъри на сцената на финала на Vivacom GAME ON на 17 октомври 2026 г.", разказва Ангела.

Тази промяна от отделен турнир към по-голямо преживяване е свързана и с начина, по който младата публика възприема съдържанието днес. Според Теодора Витева традиционната реклама трудно може да постигне същата близост, защото младите хора не искат просто да получат послание от една марка. Те очакват да бъдат част от случващото се.

"Vivacom GAME ON ни даде нещо, което трудно се постига само с традиционна комуникация - възможност да бъдем част от света на младите хора. Когато създаваш подобен формат, не можеш просто да кажеш: "Ето нашето послание", и да очакваш реакция. Трябва да слушаш, да разбираш какво ги вълнува, какво ги забавлява и какво ги кара да се чувстват част от една общност.", казва Витева. - "Може би най-ценното, което научихме от тях, е, че днес младите хора не търсят просто съдържание – те търсят преживяване. Искат да участват, да влияят и да бъдат част от историята. Точно затова развиваме Vivacom GAME ON в тази посока – от турнир към цяла интерактивна екосистема, в която феновете не са само зрители" - добавя тя.

Кало Змея влиза в играта

Една от големите новости през настоящия сезон е мобилната игра "Кало Змея: Гръм & Run". Чрез нея феновете могат да изберат отбор, да играят за него и да помагат в общото съревнование.

Идеята възниква по време на среща с партньорите от българското студио Chase A Cloud. Те представят желанието си да развият образа на Кало Змея като български супергерой. За Ангела Ангелова това се оказва липсващото парче, което може да свърже гейминг надпреварата, участието на публиката и новия сюжетен свят на сезона.

"Всяка година за нас е най-важно да намерим отговор на няколко въпроса: какво искат феновете, как да бъдем различни и как да направим Vivacom GAME ON още по-интересен за публиката. Така се роди и идеята за мобилна игра. Вселената на Кало Змея се появи по време на работна среща с партньорите ни от Chase A Cloud, които споделиха желанието си да развият образа му като първия български супергерой. Това беше идеята, която ме провокира. От този момент парчетата на пъзела се наредиха и всичко се превърна в концепция, която нямаше как да не развием.", споделя Ангелова.

"Истинско удовлетворение ми носи моментът, в който виждам как малки, твърде дигитално свързани деца се радват от сърце на физическите награди – лепят ги в албумчетата, сравняват и разменят помежду си картинки, обсъждат героите. Никога няма да забравя едно семейство с две малки момченца в Пловдив, което се забавляваше заедно с нещо, създадено от нашия екип. В този момент удовлетворението не беше само от добре свършената работа, а и от това, че правим нещо с добавена стойност и смисъл", казва още тя.

Теодора Витева също подчертава тази връзка между дигиталното преживяване и по-широкия свят около героя.

"Знаем, че имаме и отговорност. Когато ангажираш млада аудитория, трябва да даваш не само емоция, но и стойност. Затова за нас беше важно да развием света на Кало Змея отвъд играта и дигиталното съдържание. Запалваме любопитството през нещо, което децата харесват, а след това им даваме възможност да открият още от този свят чрез книгите и поредицата на Милен Хальов." ("Кало змея" е дебютния роман на Милен Хальов и първия от поредицата, бел. ред)

От гейминг турнир Game On се превърна в общност от приятели

Изкуството на визуалния език

Събирането на толкова различни формати под една шапка поставя и друго предизвикателство: GAME ON трябва да изглежда разпознаваемо независимо дали зрителят вижда YouTube епизод, мобилната игра, публикация в социалните мрежи или физическа активация.

"Основата на визуалния език тази година беше вселената на Кало Змея. Оттам тръгнахме и изградихме всичко останало. Главните ни капитани са пресъздадени като герои, вдъхновени от тази вселена. Това им даде собствена визуална идентичност, но същевременно ги направи естествена част от света на GAME ON", обяснява Рос-Мари Хинкова.

Към персонажите се добавят постоянна цветова палитра, свързана с бранд идентичността на Vivacom, характерни графични елементи, типография и динамика в монтажа на YouTube епизодите.

"Така, независимо дали показваме различни игри, предизвикателства или нови персонажи, всичко изглежда като част от една и съща история. Именно това прави GAME ON разпознаваем – усещането, че всички принадлежат към един общ свят", допълва тя.

Превръщането на капитаните в герои е и една от най-съществените промени спрямо предишните издания. Според Рос-Мари решението добавя по-силен емоционален елемент и създава персонажи, с които публиката може да се идентифицира.

Една сложна машина

Пред зрителите GAME ON трябва да изглежда естествено: участниците играят, състезават се, реагират спонтанно и преминават от едно предизвикателство към следващото.

Зад този ритъм обаче стоят продукционни и технически екипи, криейтив специалисти, партньори, водещи и самите участници. Всеки от тях има собствен график, задача и отговорност, а всички процеси трябва да се срещнат в точния момент.

"Отстрани всичко изглежда като забавление - участници, игри, емоции и динамика. Зад кадър обаче стои много сериозна организация. Работим с различни екипи - продукция, техническо обезпечаване, криейтив, партньори, водещ и, разбира се, самите участници. Най-голямото предизвикателство е всички тези процеси да вървят в синхрон, така че феновете да видят едно гладко и естествено преживяване“, разказва Вълчо Калудов.

Най-много подготовка обикновено изискват епизодите с повече участници, разнообразни игрови формати и множество технически елементи. Понякога се налага целият график да бъде пренареден, без зрителят впоследствие да забележи това.

"Има моменти, в които трябва да пренаредим целия график, без това да се усети в крайния резултат. Именно тогава проличава колко важна е добрата комуникация между всички хора в екипа. Най-голямото удовлетворение идва, когато зрителят не подозира колко много работа е стояла зад един иначе лек епизод".

Как Вълчо разбира, че всичко е наред с организацията? Отговорът е съвсем ясен: ако публиката не забелязва работата зад кадър, значи тя е свършена перфектно.

Силата на любопитството

За три сезона GAME ON преминава през всякакви новости и експериментира непрекъснато. Въпросът как един екип продължава да надгражда подобен проект е повече от интерес. И за Теодора Витева отговорът е любопитството.

"Ако трябва да посоча едно качество, това е любопитството. Проект като Vivacom GAME ON не се създава с една идея и един сценарий. Той се развива постоянно - слушаш, търсиш, експериментираш и имаш смелостта да излезеш извън познатото."

Това изисква хората зад формата не просто да изпълняват предварително зададени задачи, а да вярват в идеята и да търсят нови начини за нейното развитие.

"Това, което започна като идея, свързана с възможностите на оптичния интернет, днес се превърна в много повече: съдържание, общност, мобилна игра, събития на живо и историята на Кало Змея. За такъв тип проект е нужен екип, който не просто изпълнява, а вярва в идеята, има желание постоянно да я надгражда и винаги да остава любопитен.", допълва още тя.

Най-ценните моменти

Мащабът, гледанията и активността на публиката са естествените измерители на подобен проект - и цифрите са наистина впечатляващи. Но когато хората зад GAME ON говорят за моментите, които помнят най-ясно, сантиментът допълва статистиката.

"Първият сезон винаги ще остане специален, защото беше моментът, в който GAME ON оживя за първи път. Имаше много неизвестни, много напрежение и много въпроси дали идеята ще бъде приета от хората. А след това дойде първото събитие на живо и моментът, в който поставихме рекорд на Гинес. Да видиш как нещо, което дотогава е било само идея, се превръща в реално преживяване за хиляди хора, е момент, който остава завинаги", спомня си Рос-Мари.

Вселената на Game On изгражда безценни спомени за всички замесени

За Вълчо най-силни са реакциите на участниците и феновете, както и невидимите победи зад кулисите.

"Спомням си няколко ситуации, в които в последния момент решавахме сериозни организационни предизвикателства, а накрая всичко мина толкова гладко, че никой не разбра какво се е случило зад кулисите. Това са моментите, които остават."

А ако хората зад проекта сменят ролите и застанат пред камерите?

Рос-Мари би заложила на бързината и способността да взема решения за секунди. Вълчо би предпочел стратегическите изпитания, в които може да мисли няколко хода напред. Ангела е убедена, че трите години, прекарани в създаването на GAME ON, са я подготвили за почти всяко предизвикателство.

"Кой знае, може пък догодина да се включим и ние", казва тя.

Вълчо също би участвал с удоволствие. Стига да не се налага едновременно с това да организира и целия турнир.