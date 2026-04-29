Неуморният Усман Дембеле взриви мрежата с култов коментар как има такава енергия на терена (ВИДЕО)

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле взриви социалните мрежи с култов коментар как успява да поддържа такава енергия, каквато демонстрира срещу Байерн Мюнхен в Шампионска лига, и то от първата до последната минута. Носителят на "Златната топка" бе сред най-добрите играчи на "Парк де Пренс" в зрелищния спектакъл между ПСЖ и Байерн, завършил при резултат 5:4 в полза на парижани, а след срещата говори ексклузивно за CBS Sports.
"Ако не бягам, Луис Енрике ще ме сложи на пейката"
Бившият защитник и настоящ анализатор Майка Ричардс попита Дембеле как има такава енергия и с какво се храни. А Дембеле му отвърна: "Ако не бягам, Луис Енрике ще ме сложи на резервната скамейка".
Още: "ПСЖ - Байерн, мачът на века... а ЦСКА 1948 - Лудогорец, нареждалка, така ли?"
ميكا ريتشاردز: ديمبلي، كيف تملك كل هذه الطاقة؟ تضغط يميناً ويساراً وفي المنتصف، ماذا تأكل؟— LUIS ENRIQUE لويس إنريكي (@fillkd) April 28, 2026
ديمبلي: إذا لم اركض لويس انريكي سيضعني على دكة البدلاء.
😂😂😂😂 pic.twitter.com/VzY9QTp88m
Мениджърът на ПСЖ Енрике държи изключително много на дисциплината и отборната преса, като изисква от футболистите си да бъдат непрестанно ангажирани в пресирането на съперника и да не се отпускат и за момент. Именно това прави и Дембеле, който срещу Байерн не спря да бяга след топката и да атакува баварците, за да им отнеме топката.
Още: Пълна лудост в Шампионска лига! ПСЖ и Байерн сътвориха магичен трилър с 9 гола, който ни остави без думи
DEMBELE HAS JUST RECREATED THE VIRAL CLIP OF HIM PRESSING AGAINST INTER LAST SEASON. 😂 pic.twitter.com/moteeJI5Vu— MC (@CrewsMat10) April 28, 2026