29 април 2026, 10:06 часа 208 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Неуморният Усман Дембеле взриви мрежата с култов коментар как има такава енергия на терена (ВИДЕО)

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле взриви социалните мрежи с култов коментар как успява да поддържа такава енергия, каквато демонстрира срещу Байерн Мюнхен в Шампионска лига, и то от първата до последната минута. Носителят на "Златната топка" бе сред най-добрите играчи на "Парк де Пренс" в зрелищния спектакъл между ПСЖ и Байерн, завършил при резултат 5:4 в полза на парижани, а след срещата говори ексклузивно за CBS Sports.

"Ако не бягам, Луис Енрике ще ме сложи на пейката"

Бившият защитник и настоящ анализатор Майка Ричардс попита Дембеле как има такава енергия и с какво се храни. А Дембеле му отвърна: "Ако не бягам, Луис Енрике ще ме сложи на резервната скамейка".

Мениджърът на ПСЖ Енрике държи изключително много на дисциплината и отборната преса, като изисква от футболистите си да бъдат непрестанно ангажирани в пресирането на съперника и да не се отпускат и за момент. Именно това прави и Дембеле, който срещу Байерн не спря да бяга след топката и да атакува баварците, за да им отнеме топката.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
