Нов скандал в стил "Алонсо - Винисиус" в Реал Мадрид - млада звезда недоволства от Арбелоа

Реал Мадрид не успя да си осигури място в първите осем в груповата фаза на Шампионската лига и посланието на един от играчите към Алваро Арбелоа беше заснето от камерите. Както е известно, Арбелоа замени Шаби Алонсо, който напусна Реал Мадрид само седем месеца, след като пое отбора. Една от основните причини за напускането на Алонсо бе фактът, че той така и не успя да овладее съблекалнята. Испанският специалист имаше открит конфликт с Винисиус Жуниор, който е една от звездите на "Бернабеу".

Нови проблеми за Алваро Арбелоа след загубата от Бенфика

Разривът в отношенията на двамата си пролича най-ясно по време на Ел Класико, когато Винисиус бе сменен в 72-а минута. Това решение на Алонсо очевидно не се хареса на бразилеца, който избухна на терена и каза: "Аз, тренер, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз... Напускам този отбор, напускам!" Поразителният аспект на този момент не беше самата смяна, а това, че играчът, видимо раздразнен от нея, отказа да седне на пейката и реши да се отправи направо към съблекалнята. В сряда вечерта феновете на Реал получиха дежа вю, но с различни герои в главната роля.

ОЩЕ: "Някой не е спал днес": Уж скандална прогноза, но се оказа вярна - Моуриньо победи Реал Мадрид! (ВИДЕО)

Реал Мадрид се изправи срещу отбора на Жозе Моуриньо Бенфика в последния мач от груповата фаза на Шампионска лига след три поредни победи, но претърпя изненадваща загуба като гост с 4:2, което означаваше, че отборът пропусна автоматичното класиране за 1/8-финалите. Отборът на Моуриньо си осигури място в плейофите при драматични обстоятелства, след като вратарят Анатолий Трубин отбеляза гол в 98-ата минута, с което отборът изпревари Марсилия по голова разлика. Преди всичко да се обърка за "кралете", на терена се случи нещо интересно.

Арда Гюлер избухна срещу Арбелоа

В 79-а минута Арбелоа замени Арда Гюлер с Брахим Диас. Когато младата звезда на мадридчани видя номера си на таблото, остана силно недоволен. 20-годишният футболист беше заснет от камерите да казва "винаги аз", докато изглеждаше видимо разстроен от решението да бъде сменен. Както съобщава Turkiye Today, Арбелоа по-късно обясни решението си да пусне Брахим Диас, за да се справи с умората на Гюлер, но избухването му е поредният конфликт между играч и мениджър в Мадрид. Междувременно загубата от Бенфика представлява нова доза проблеми на главата на Арбелоа, който точно си беше отдъхнал.

ОЩЕ: Килиан Мбапе подобри рекорд на Кристиано Роналдо и критикува всички в Реал Мадрид

Arda guler always me😡

pic.twitter.com/QGwcUrVQBU — Pitch Wire (@wire_pitch) January 28, 2026