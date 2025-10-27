Винисиус към треньора на Реал Мадрид: Върви по дяволите! Напускам този отбор!

Въпреки че беше един от най-добрите във вчерашното Ел Класико, Винисиус отново сипа катран в кацата с мед с поведението си, когато беше изваден през второто полувреме на мача, който неговият Реал Мадрид спечели с 2:1 срещу Барселона на „Сантяго Бернабеу“.

Бразилецът за пореден път избухна, след като първо отправи неприлични жестове към треньора си Шаби Алонсо, след това му се разкрещя, а накрая се прибра директно в съблекалнята. В Испания разкриха какво е казал Винисиус, докато е напускал терена.

Бразилецът изпусна нервите си по време на Ел Класико

🚨😳 Vinícius Junior after being substituted yesterday:



"Me? Coach? Coach, me? It's always me. I'm leaving the team. It's better I leave."



Xabi Alonso: "Come on, Vini, d*mn it."



Vinícius Junior, while staring at the Bernabéu roof: "F*ck it."



— @DAZN_ES pic.twitter.com/kHpa4KV2yJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2025

„Аз, тренер, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз... Напускам този отбор, напускам“, са били думите на бразилеца, а в отговор Алонсо кратко се опита да го успокои: „Хайде, Вини, по дяволите“.

Крилото се опита да се измъкне с публикация в социалните мрежи след мача, но броят на феновете и легендите на Реал, които вече не могат да го понасят, расте.

Интересното е, че Винисиус се върна от съблекалнята, за да се намери друга „жертва“ - Ламин Ямал, който обаче не му остана длъжен.

„Затова загуби „Златната топка“, подхвърли тийнейджърът на Винисиус, което вероятно допълнително разпали бразилския футболист.

Винисиус вече се виждаше с престижния трофей миналата година, в резултат, но в последния момент Родри от Манчестър Сити спечели най-голямото индивидуално признание в света на футбола. Причината за поражението в гласуването беше именно поведението на крилото, което предизвиква скандали в почти всеки мач, пишат в Испания.

