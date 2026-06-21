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"Самураите" вилнеят: Японияизхвърли Тунис от Мондиал 2026 след разгром

21 юни 2026, 9:58 часа 478 прочитания 0 коментара

Отборът на Япония направи нова силна крачка към следващата фаза на Мондиал 2026, след като разгроми Тунис с 4:0 в двубой от група F. “Самураите” доминираха от първата до последната минута и не оставиха никакви шансове на африканския тим. Още в 4-ата минута Даичи Камада откри резултата след добра атака на японците. Натискът на азиатците продължи и в 31-вата минута Аясе Уеда удвои преднината с удар от дистанция, при който вратарят Аймен Дамен не се намеси убедително.

Япония подпечата историческото седмо поредно отпадане на Тунис

След почивката Тунис опита да реагира, но така и не успя да затрудни сериозно съперника си. В 69-ата минута Камада подаде отлично на Юния Ито, който реализира за 3:0 и окончателно уби интригата в срещата. Крайният резултат беше оформен седем минути преди края. След грешка в защитата на Тунис топката стигна до Уеда, който с точен удар с глава вкара второто си попадение в мача за крайното 4:0.

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Даичи Камада

С успеха Япония събра четири точки след два мача и е близо до класиране след груповата фаза. За Тунис поражението означава край на надеждите за продължаване напред, като тимът остава без точка и със седмо поредно отпадане още в груповата фаза на световни първенства.

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Световно първенство по футбол 2026 Тунис отбор Япония отбор
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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