Удар по Германия: Ключов играч аут до края на Световното първенство

Германия е изправена пред сериозен проблем в защита, след като стана ясно, че Нико Шлотербек най-вероятно ще пропусне остатъка от Световното първенство. Централният бранител получи контузия при победата с 2:1 над Кот д’Ивоар и беше заменен още на почивката от Антонио Рюдигер. След края на срещата селекционерът Юлиан Нагелсман призна, че първоначалните прогнози не са обнадеждаващи.

Германия е напът да загуби Нико Шлотербек за оставащите мачове от Мондиал 2026

Според него има съмнения за увреждане на връзка, което при потвърждение ще сложи край на участието на защитника в Мондиал 2026: "Подозирам, че Нико е получил увреждане на връзка. Не изглежда добре", заяви Нагелсман, като уточни, че окончателната диагноза ще стане ясна след подробните медицински изследвания.

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Загубата на Шлотербек би била сериозен удар за германците. Защитникът започна като титуляр и в двата мача на Бундестима и беше сред най-стабилните фигури. Той се разписа при убедителния успех със 7:1 над Кюрасао.

Очаква се в следващите часове медицинските прегледи да покажат колко тежка е травмата и дали Германия наистина ще трябва да продължи битката за световната титла без един от ключовите си защитници.

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