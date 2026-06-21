ПП алармира, че в новия ВСС ще влязат кадри на ГЕРБ и ИТН: Ултиматум и условия от партията на Асен Василев

„Моите опасения е, че няма гаранции за независим избор на ВСС поради няколко причини. Най-голямата причина, поради която не само аз, но и колегите от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, дори и „Възраждане“ имаме основателни съмнения, че „Прогресивна България“ ще искат ВСС да бъде разделен на „ваши и наши“, като ще се появяват хора, свързани с ГЕРБ и „Има такъв народ“. ВСС ще бъде разпределен на партийни квоти“.

Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ адвокат Велислав Величков пред БНР. Още: Глас от ПП: Новият ВСС ще е по Радевски глас с беквокали Борисов и Пеевски

Ултиматум и условия

Снимка: БГНЕС

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„Прогресивна България“ и лично премиерът Румен Радев поеха ангажимент за бърз избор на нов Висш съдебен съвет и впоследствие нов главен прокурор. Факторът бързина е под въпрос, месец и половина мина и сроковете за предложения в Закона за съдебната власт минаха“, посочи народният представител от ПП.

Той бе категоричен, че ако ВСС се раздели на партийни квоти, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ няма да дадат подкрепа от 160 гласа за смяната на ВСС.

„Ще разберем още другия месец какви хора се канят „Прогресивна България“ иска да вкара във ВСС и ще надигнем аларма“, закани се адвокат Величков.

И призова "Прогресивна България" да отстъпят крачка назад от политиките си. "Надявам се другата седмица да бъде с хладен разум за новия ВСС и да чуят опозицията. 10 години съм посветил живота си на тази кауза, особено с "Правосъдие за всеки", призова адвокат Велислав Величков.

Според него обещанията за избор на прозрачен ВСС прилича на репликата от филма „Татко ще ми купи колело, ама друг път“.

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