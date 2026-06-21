Звезда на Мондиал 2026 отрязва Левски за трансфер в клуб от Топ 5 първенствата

Ръководството на Левски почти със сигурност ще се размине с една от трансферните си цели. Българският шампион се подготвя за участието си в предварителната фаза на Шампионска лига и иска да предостави на Хулио Веласкес достатъчно добър състав, който да се представи силно в очертаващия се дълъг сезон. За тази цел "сините" са се задействали на пазара, като вече привлякоха Рейналдо, Давид Кусо и върнаха Адриан Райчев от наем. Сега на "Герена" се оглеждат за халф и защитник, които допълнително да подсилят отбора.

Левски ще се размине с трансферна цел

През последните дни се изписа много информация, че Левски се е спрял на полузащитник, който в момента е в САЩ със своята родина за Световното първенство по футбол. Става въпрос за играча на Астана - Иван Башич. "Сините" бяха в напреднали преговори за привличането на 24-годишния национал на Босна и Херцеговина, като дори в един момент се считаше, че сделката е уредена. Башич обаче се представя на високо ниво на Мондиал 2026, което изглежда ще промени плановете на столичния клуб.

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Според последна информация на Пабло Маркос от La Manija, до сделка между Башич и Левски няма да се стигне. Добрите му изяви на световната сцена са привлекли вниманието на други по-елитни клубове, които сега се включват в надпреварата за подписа му. Преди конкуренти на "сините" бяха само от шотландския Селтик, но сега босненецът е попаднал в полезрението на германския Айнтрахт Франкфурт и италианския Лече. При това положение трансфер на "Герена" изглежда все по-малко вероятен. Медията добавя, че Башич може да повиши цената си до 4 млн. евро.

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