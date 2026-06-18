Не трябва да чакаш: Посланията за живота от Маги Джанаварова (ВИДЕО)

Ако не го бях направила тогава, може би никога нямаше да го направя. Аз вярвам, че когато едни взаимоотношения горят, когато усетиш, че това е човекът - не трябва да чакаш. Той ми го показа много ясно. Аз бях решила, че следващият човек, с когото ще бъда, ще бъде баща на децата ми. И той се появи.

Това разказа Маги Джанаварова в предаването "Студио Actualno" във връзка с раждането на нейното момиченце Елизабет, което се появи през 2023 година, в пиков момент на нейната кариера.

Три години по-късно чаровната изпълнителка постави началото на нова ера в професионалния си път с премиерата на новия си сингъл "Лудост".

Фотограф: Беркан Бекир

Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Парчето е предвестник на поредица от нови песни, които ще бъдат включени в ЕР, чиято премиера се очаква в края на тази година.

"Това усещане в мен набираше много сериозна скорост през последната година и половина. Терзаеше ме, тормозеше ме и искаше да излезе. Казваше ми: Трябва да се върнеш - в момента, в който отидеш в София, влизаш в студиото и започваш да работиш. И така се случи.", сподели певицата.

Тя отбеляза, че въпреки творческата пауза е много благодарна за времето, прекарано с дъщеря си.

Новото ѝ парче "Лудост" е сред най-личните ѝ проекти досега. Това е един музикален разказ за вътрешната битка със страховете и съмненията, за силата на самосъзнанието и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността.

А какво я е вдъхновило и какво предстои в творческите планове на Маги Джанаварова - вижте в интервюто.