Кабинетът "Радев":

Не трябва да чакаш: Посланията за живота от Маги Джанаварова (ВИДЕО)

18 юни 2026, 16:55 часа 435 прочитания 0 коментара

Ако не го бях направила тогава, може би никога нямаше да го направя. Аз вярвам, че когато едни взаимоотношения горят, когато усетиш, че това е човекът - не трябва да чакаш. Той ми го показа много ясно. Аз бях решила, че следващият човек, с когото ще бъда, ще бъде баща на децата ми. И той се появи. 

Това разказа Маги Джанаварова в предаването "Студио Actualno" във връзка с раждането на нейното момиченце Елизабет, което се появи през 2023 година, в пиков момент на нейната кариера. 

Три години по-късно чаровната изпълнителка постави началото на нова ера в професионалния си път с премиерата на новия си сингъл "Лудост".

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Фотограф: Беркан Бекир

Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Парчето е предвестник на поредица от нови песни, които ще бъдат включени в ЕР, чиято премиера се очаква в края на тази година.

"Това усещане в мен набираше много сериозна скорост през последната година и половина. Терзаеше ме, тормозеше ме и искаше да излезе. Казваше ми: Трябва да се върнеш - в момента, в който отидеш в София, влизаш в студиото и започваш да работиш. И така се случи.", сподели певицата. 

Тя отбеляза, че въпреки творческата пауза е много благодарна за времето, прекарано с дъщеря си. 

Новото ѝ парче "Лудост" е сред най-личните ѝ проекти досега. Това е един музикален разказ за вътрешната битка със страховете и съмненията, за силата на самосъзнанието и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността. 

А какво я е вдъхновило и какво предстои в творческите планове на Маги Джанаварова - вижте в интервюто.

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Маги Джанаварова Раждане музика Студио Actualno
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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