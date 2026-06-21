Съюзник тества ракета за Украйна, способна да порази Москва. ВСУ размазват мостове, цистерни и военни камиони в окупираните земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обединеното кралство проведе първите изпитания на ракети с голям обсег, които планира да предостави на Украйна в подходящ момент. Британското издание The Telegraph пише, че системи, способни да поразяват цели на разстояние над 480 км, са били тествани на полигон близо до Хебридските острови (край западните брегове на Шотландия), като през следващите месеци се планират допълнителни тестове на територията на Великобритания.

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Всяка от тестваните системи носи бойна глава с тегло 250 килограма и потенциално би могла да достигне Москва от украинска територия. Проектът се реализира в рамките на британската програма Brakestop, насочена към създаването на относително евтини оръжия с голям обсег за Украйна.

В момента тече втората фаза на проекта - компаниите са получили договори на обща стойност около 15 милиона британски лири за по-нататъшно развитие на системите. Британските власти очакват да доставят първите от новите системи в Киев в рамките на една година. Според британски източници, цитирани от изданието, Обединеното кралство разработва евтини оръжия с голям обсег, които могат да бъдат разположени в Украйна, без да се разчита на американски компоненти или данни - ролята на САЩ досега винаги е била изключително важна, дори незаменима, що се отнася до сателитното разузнаване и насочването на удари.

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Луиза Сандър-Джоунс, новата министърка на отбраната на Великобритания, заяви, че това оръжие ще допълни съществуващите системи като ракетите Storm Shadow, които позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко в тила на Русия, но са по-скъпи. „Обединеното кралство стои рамо до рамо с Украйна и ще продължим да предоставяме подкрепата, от която тя се нуждае, за да се защити срещу руската агресия“, категорична е Сандър-Джоунс.

Украйна продължава с мощните удари срещу Русия

Украйна обаче вече е демонстрирала, че сама развива технологии, способни да достигат далеч на руска територия и да поразяват обекти, ключови за военната машина на диктатора Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че на 20 юни Руската федерация е била ударена от модернизирани дронове FP с обсег до 3000 км. Те са били използвани именно при атаката срещу нефтопреработвателния завод в Тюмен, чак в Сибир. Обектът се намира на около 2000 километра от границата с Украйна.

‼️Zelensky stated that today Russia was struck by upgraded FP drones with a range of up to 3,000 km.



These drones were used specifically in the attack on the Tyumen oil refinery in Siberia. https://t.co/nwBhW6tDGb pic.twitter.com/JZSHR0onPs — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Местните власти потвърдиха атаката - според тях върху завода са паднали „отломки“, като се твърди, че са избегнати щети, но тепърва ще се чакат сателитни снимки, които да покажат дали са прави, или не.

⚡️ Drones of the Ukrainian Armed Forces reached Siberia



The Tyumen oil refinery was attacked — it is about 2,000 kilometers from the border with Ukraine.



Local authorities confirmed the attack: according to them, “debris” fell on the plant, and damage was allegedly avoided. pic.twitter.com/qi16xt8TPT — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

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Според анализ на украинския мониторингов канал DniproOsint сателитни снимки показват удари и щети от пожари в ударения два пъти за няколко дни (16 и 18 юни) нефтопреработвателен завод в Москва, включително 2–3 удара по техническите надлези на комбинирания нефтопреработвателен блок и щети в близост до резервоарния парк. Анализът установява също така щети по 6 резервоара за гориво и отбелязва, че някои удари на дронове по защитните кабели са предизвикали пожари, които не се виждат на сателитните снимки.

DniproOsint analysis says satellite imagery shows hits and fire damage at the Moscow oil refinery, including 2-3 strikes on technical overpasses at a combined oil-processing unit and damage near the tank farm. The analysis also identifies damage to 6 fuel tanks and notes that… https://t.co/Fh0FdSnRvB pic.twitter.com/ZZlsffIyFm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2026

Продължават и ударите на украинските сили със среден обсег в окупираните територии, които прекъсват руската логистика. 422-ри полк на Украйна съобщи, че са били ударени руски превозни средства, като твърди, че руските сили използват пощенски автомобили и превозни средства на онлайн магазина Wildberries (наричан често "руския Amazon") за поддържане на военната логистика.

Ukraine's 422nd Regiment said Russian long-haul transport was hit, claiming Russian forces use postal and Wildberries vehicles to support military logistics. #Russia pic.twitter.com/tK82uFo1zj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2026

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Видеозапис, заснет в близост до окупирания Приморск, Запорожка област, показва последствията от удара по камиони на Wildberries.

A video from near occupied Prymorsk shows the aftermath of a strike on Wildberries trucks. The 422nd Regiment reported the vehicles were being used for Russian military logistics. #Russia https://t.co/C8Uv7CcEOP pic.twitter.com/bLKjtAd0O5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2026

А руски шофьор на цистерна за гориво явно е избегнал на косъм удар от украински дрон "камикадзе" от типа Hornet по един от така наречените "пътища на смъртта" - основни маршрути за логистиката на руснаците, обстрелвани постоянно от украинските сили.

🔥 “Road of death”: a Russian fuel tanker driver narrowly avoided a Ukrainian kamikaze drone strike from the Hornet. pic.twitter.com/myZEET8KPe — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Анализатори от канала „Око Гора“ съобщават за 201 геолокализирани удара по руската логистика през месеците май и юни, насочени конкретно към така наречения „сухопътен мост“ към Крим.

Analysts from Oko Gora report 201 geolocated strikes on Russian logistics during May and June, specifically targeting the so-called "land bridge" to Crimea. pic.twitter.com/h4Fn5bXV56 — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2026

Назначеният от Кремъл "губернатор" на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо признава тежката ситуация - той пише, че в момента Украйна прекъсва руските логистични вериги на два фронта – по т.нар. маршрут „Новорусия“, т.е. през Аскания-Нова, и по втори входен пункт през Скадовск.

Saldo confirms Ukraine is now cutting Russian logistics on two fronts, the so-called "Novorossiya" route through Askania-Nova and a second entry point through Skadovsk. https://t.co/JAJ9x0glPN pic.twitter.com/NpatIjPgbd — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2026

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Настроенията сред пропагандистите в Русия не са никак радостни напоследък. Провоенният говорител Сергей Карнаухов заяви пред аудиторията си: „Ще ви кажа какво ще се случи по-нататък. Те ще ни довършат", имайки предвид Украйна и нейните съюзници. Той твърди, че светът се готви за война с Русия - мрачна промяна в тона на един от най-твърдите гласове в пропагандната мрежа на Владимир Соловьов.

Russian pro-war propagandist Karnaukhov told his audience: “I’ll tell you what’s next. They will finish us off.” He claimed the world is preparing for war with Russia. A bleak shift in tone from one of the Solovyov network’s hardline voices. #Russia pic.twitter.com/2xD16ikrgA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2026

От украинска страна картината най-добре обобщават Генералният щаб на Украйна и командирът на Силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Те съобщиха, че през нощта на 20 юни украинските сили са нанесли удар по пътен мост над окупирания Генически пролив в област Херсон (на около 120 км от фронтовата линия). Украински военни представители съобщиха, че руските сили използват моста за транспортиране на провизии от окупирания Крим към руските войски, действащи в Южна Украйна. На 20 юни украински полк публикува видеозапис, показващ украински удари по пътен мост над Северния кримски канал близо до окупираното село Воинка в Крим (на около 140 километра от фронтовата линия). Записът е бил от 17 юни - ударите са повредили опорните колони и пътната настилка на моста.

Полкът отбеляза, че този мост е един от малкото, които руските сили все още могат да използват, за да пресекат изсушения Северен кримски канал.

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Бровди съобщи на 20 юни, че украинските сили са нанесли удари и по:

неуточнени руски логистични превозни средства близо до Армянск и Чаплинка (съответно на около 81 и 54 километра от фронтовата линия);

влекач близо до Скадовск (на около 55 километра от фронтовата линия) и по цистерна за гориво близо до Чаплинка.

През юни 2026 г. украинските сили нанесоха удари по няколко моста, свързващи окупираната Херсонска област с Крим, както и по мостове над Северния кримски канал.

Украинските удари по руската транспортна и железопътна инфраструктура вече нарушават руските сухопътни комуникационни линии и влошават руската логистика на левия бряг на окупираната Херсонска област и в Крим, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Видеозапис с геолокализация, публикуван на 20 юни, показва пожар в съоръжение за съхранение на гориво и газ, принадлежащо на руската компания за бензиностанции TES, северозападно от окупирания Бахчисарай в Крим (североизточно от Севастопол). Местни източници казаха, че на 20 юни в рамките на един час в Бахчисарай са се случили най-малко 13 експлозии. TES е най-голямата мрежа от бензиностанции в окупирания Крим.

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Роберт Бровди също съобщи, че украински оператори на дронове са нанесли удари по газокомпресорни станции близо до окупираните Журавльовка (на около 120 километра от фронтовата линия), Ароматно (на около 220 километра от фронтовата линия), Кличи (на около 212 километра от фронтовата линия) и Лоховка (на около 212 километра от фронтовата линия) в Крим. Системата на NASA за информация за пожари (FIRMS) регистрира топлинни аномалии в топлоелектрическата централа „Таврийска“, източно от окупирания Симферопол, а местни Telegram канали съобщиха за пожар в електроцентралата след удари с украински дронове и поредица от взривове.

На фона на всичко това Володимир Зеленски предупреди, че през следващите дни украинците трябва да обръщат особено голямо внимание на сигналите за въздушни атаки. Украинският президент отправи и още едно предупреждение към беларуския диктатор Александър Лукашенко: „Ние знаем за всеки завод в Беларус, който работи за Русия и за тази война. Всяко предприятие, което доставя компоненти за руско оръжие – за бронирани превозни средства, за ракетни системи – както и всяко предприятие, което доставя гориво на Русия за войната. Това въвлича Беларус във войната. Украйна не иска това и ние предупредихме де факто ръководството на Беларус, което оказва влияние върху тези събития".

Думите му идват малко след първото предупреждение към Лукашенко да изтегли военната техника от районите, граничещи с Украйна - иначе украинците сами ще се справят с нея. Според Зеленски Русия е подготвила нов масивен удар. А Украйна е засякла четири руски ретранслатора за дронове в беларуските области Гомел и Брест, които са спомогнали за нанасянето на удари по областите Житомир, Ровно и Волин на украинска земя.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 40 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 20 юни е имало 213 бойни сблъсъка спрямо 234 на 19 юни. Руснаците са хвърлили 267 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 11 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3030 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 47 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 489 FPV дрона, което е с около 930 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

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В Покровското направление са отбити 33 руски пехотни атаки за денонощието, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още 23 щурма руснаците са предприели в направлението при Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление са станали 21 сражения, в Славянското - 14, в Константиновското (североизточно от Покровск, от Торецк към Константиновка) - 11, в Южнослобожанското (Харковска област, с основен фокус град Вовчанск) - 10, като тук и десетте са били отблъснати, твърдят ВСУ.

A Ukrainian FPV drone scores a sniper-precision hit, flying straight through an open hatch into a Russian "bukhanka" van. Footage from the 414th Brigade "Madyar's Birds" in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/HsoyfH2eo0 — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2026

Наскоро руските сили отбелязаха незначителен напредък на север от Покровск - на фона на продължаващите сражения на север и югозапад от града. Видеозаписи с геолокализация, публикувани на 20 юни, сочат, че този напредък е на запад от Родинско.

UA Omega 1st special purpose unit of the National Guard FPV (Tolkovo team?) hits RU soldier on a scooter in Rodynske, Donetska Region, Ukraine.



00:00 48.35417, 37.19542@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/EvWEvmXnti pic.twitter.com/Ew4ljIOe6G — meow meow (@meowqai) June 20, 2026

Също така руските сили продължават да провеждат операции по проникване все по-навътре в Константиновка, което сочи, че вероятно укрепват поне някои от позициите си в града - намират се сред украински позиции, отчита ISW.

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на случилото се на фронта през седмицата и твърди, че руснаците засилват настъплението си в Донбас. "След ожесточени сражения бе превзето село Рай-Олександровка - ключов пункт за Славянск, а в момента тече успешен щурм срещу Красни Лиман и Константиновка", твърди каналът, докато ВСУ продължават да цитират активни боеве за Рай-Олександровка и отблъсване на руски атаки.

"Группа „Север“ съобщава за успешни щурмови операции в Казача Лопан в Харковска област. Врагът е принуден да евакуира жителите от още един район в Днепропетровска област, а инфраструктурните услуги в окупираната от Украйна част на Запорожка област спират да функционират. Междувременно все още не е намерено „чудодейно оръжие“ срещу вражеските дронове на тактическо ниво, което определя хода на боевете: проникването на малки щурмови групи, подкрепяни от огневи и разузнавателни средства", пише още "Два майора".

Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е служил в генщаба, излезе с нов анализ за случващото се на фронта. Според Машовец руските войски продължават настъплението към района на Добропиля, северно от Покровск, използвайки основно сили от 2-ра и 51-ва общовойскови армии, подпомагани частично от части на 41-ва армия. Въпреки че през последните две седмици темпът на руското настъпление е "забележимо забавен", руското командване не се отказва от операцията. Напротив – продължава да прехвърля нови щурмови подразделения, да изгражда допълнителни позиции, комуникационни възли, ретранслатори за дронове и средства за радиоелектронна борба, пише анализаторът.

Основната тенденция е, че руснаците се подготвят за нов етап на настъплението. Машовец отбелязва два ключови признака:

Натрупване на нови сили и щурмова пехота на предната линия;

Провеждане на ротации и прегрупиране на части преди ново увеличаване на интензивността на атаките.

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Особено активно се концентрират сили в зоната на 51-ва армия, където се наблюдава придвижване на сравнително големи пехотни групи и подготовка на нови артилерийски позиции. Според Машовец руските войски продължават да използват тактиката на проникване с малки щурмови групи от по 4–10 души, затова настъплението засега върви бавно. Тази тактика позволява да се тества украинската отбрана и понякога да се създават малки плацдарми, но в повечето случаи води до значителни загуби. В анализа са дадени множество примери за руски групи, които са били открити от украински позиции, попаднали са под удари на дронове, понесли са тежки загуби, били са принудени да се изтеглят и т.н. Машовец прави оценка, че тези действия не са довели до оперативен пробив.

Той смята, че украинското задържане на районите около Сергеевка и Билицко има важно значение. Поради невъзможността на руснаците да овладеят напълно тези райони те са принудени да съсредоточават силите си в сравнително тесен участък между Покровск и Новоолександровка (северозападно от Покровск). Този участък е уязвим за украински удари от двата фланга. Според анализа това е една от причините руското настъпление към Добропиля да не може да развие по-високи темпове.

Какво вероятно ще стане скоро? Машовец очаква следното:

засилване на натиска от страна на 2-ра и 51-ва армия на Русия;

нов опит за достигане на линията Добропиля – Водянско;

по-активни действия на левия фланг на 51-ва армия;

продължаващо прехвърляне на пехота, подразделения с дронове и артилерия към фронта.

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Машовец смята, че настъплението към Добропиля е част от по-широк руски замисъл за бъдеща операция срещу Славянско-Краматорската агломерация, т.е. "крепостния пояс" на Украйна. Ако Русия успее да достигне района на Добропиля и да излезе към пътя Добропиля–Краматорск, тогава ще увеличи значително обхвата на настъплението срещу агломерацията от юг. Това би улеснило бъдещи операции срещу Дружковка, Краматорск и Славянск.

По негово мнение обаче Русия няма достатъчно сили, за да решава едновременно всички задачи на този фронт. Той посочва, че руските войски вече са изразходвали значителна част от резервите си в боевете за Покровск, Мирноград, Часов Яр и Константиновка. Затова руското командване е принудено да действа последователно - първо Константиновка, след това района на Часов Яр, после Дружковка и едва след това по-дълбоко настъпление към Краматорск и Славянск. Според Машовец е напълно възможно лятото и есента на тази година да не стигнат за реализиране на всички тези цели.

Той разглежда и алтернативен сценарий. Според него руското командване може в даден момент да пренасочи 51-ва армия от направлението Добропиля към направлението Дружковка, по двата бряга на река Казений Торец. Това би позволило по-бързо приближаване към Краматорск от юг. Засега обаче военният експерт не вижда признаци за такова решение, защото 51-ва армия вече активно се подготвя именно за нов опит за пробив към Добропиля.

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Украйна съсипа Крим през нощта: удар по ключово нефтохранилище и пристанище

Нефтен склад в окупирания град Керч на Кримския полуостров гори след украинска атака през нощта на 20 срещу 21 юни. Според анализ на база на геолокализирани кадри, направен от руския опозиционен канал ASTRA, в пламъци е и пристанището „Кавказ“ на руската страна на Керченския пролив.

Нефтохранилището на търговското пристанище в Керч се намира на по-малко от 1 километър от мястото, където Кримският мост се съединява с брега. Хранилището се използва за съхранение и претоварване на нефтопродукти (мазут, дизелово гориво) през Керченския пролив. Този горивен терминал снабдява корабите с гориво и обслужва фериботната линия Крим–Кавказ.

Пристанище „Кавказ“ от руската страна на Керченския пролив също е обхванато от пламъци. Пожарът беше регистриран чрез услугата за проследяване на температурни аномалии FIRMS на NASA. Пристанище „Кавказ“ обслужва автомобилни и железопътни фериботи и е едно от най-големите пътнически пристанища в Русия. На 14 март там пак имаше атака, при която трима души бяха ранени, а един кораб беше повреден.

А голямата новина е следната: Бензиностанциите в Крим спират да продават гориво, украинците тотално разкостиха окупирания полуостров (ВИДЕО).

Един човек е загинал, а друг е ранен при украинска атака с дрон срещу фериботния преход в Керченския пролив в Краснодарския край, съобщи оперативният щаб. А ръководителят на окупационните власти в Крим Сергей Аксьонов твърди, че четирима души са загинали, а други 28 са били ранени при нападението срещу Керч. „Фериботът „Панагия“ беше атакуван при прехода през Керченския пролив в район Темрюк. Според предварителна информация един човек е загинал, а друг е ранен. Атаката с дрон предизвика и пожар в нефтения терминал в село Чушка. На мястото са пристигнали пожарни и спасителни екипи“, съобщи регионалната оперативна група на Кубан. Универсалният терминал за насипни химикали в село Чушка и фериботният преход в Керч са част от инфраструктурата на пристанище „Кавказ“ в район Темрюк.

Според анализ на ASTRA многоетажна жилищна сграда в окупирания Керч също е била повредена след нощната украинска атака.

През нощта над редица руски региони, над анексирания Крим, Азовско море и Черно море са били свалени 239 украински дрона, твърди руското Министерство на отбраната.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удар по Украйна с 4 ракети и 105 безпилотни летателни апарата, включително са изстреляни две балистични ракети „Искандер-М"/С-400 и две аеробалистични ракети „Кинжал“. Общо 96 руски дрона са били свалени или неутрализирани, като на шест места са регистрирани попадения от балистични ракети и шест атакуващи безпилотни летателни апарата. На пет места има щети от паднали отломки. Информацията за двете аеробалистични ракети все още се изяснява, се посочва в доклада.

Двама души загинаха, а 14 други бяха ранени, сред които шест деца, в резултат на руска атака в Полтавска област, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Един човек загина, а девет бяха ранени в Днепропетровската област в резултат на руско нападение, посочиха местните власти. А в област Суми има шестима ранени при руска атака през нощта.