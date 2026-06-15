Черешката на тортата на Световното първенство до този момент

“Японците не ме изненадаха, аз очаквах добро представяне от тях“. Това заяви Джем Юмеров в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Той мисли, че Нидерландия не е допуснала гаф при равенството 2:2 с Япония. И двете страни са играли хубав футбол и гледат напред към класиране на елиминациите. Неговите колеги Стефан Йорданов и Иво Вецев се присъединиха към мнението му и определиха срещата за най-добрата от началото на Мондиала.

“Нидерландците не мога да кажа, че са сгафили“

“Японците не ме изненадаха, аз очаквах добро представяне от тях. към края на първото полувреме си пролича, че това е един класен отбор, отбор, който изчаква своите моменти. Подобно на Южна Корея, също прави много бързи преходи и формацията им го позволява. Нидерландците не мога да кажа, че са сгафили. Напротив, показаха добро лице, просто някои неточности в отбрана от Мики ван де Вен… Може него да посочим като виновник. Но приятен мач, двата отбора по-скоро стартират добре и ще продължат напред“, започна Джем.

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“Наистина най-интересният двубой“

“Аз мога да кажа, че Ван Дайк беше на ниво. Райън Гравенберх с две асистенции, така че аз съм доволен от представянето на Нидерландия. Можеха да победят, все пак. Наистина най-интересният двубой, за мен беше най-интересен като изравнени сили между двата отбора и открит футбол до последно. Нидерландия продължаваха да атакуват почти до самия край, което ми хареса, че нямаше такова голямо затваряне отзад. На всяка цена да запазят резултата“, продължи Стефан.

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“Винаги се гледаше къде има футболисти на Япония“

“За да съм напълно честен, на мен Нидерландия ми хареса страшно много. Най-вече от физическа гледна точка, защото отборът стоеше много-много стабилно. Япония стигна до головете си малко и с късмет. И при двата гола имаше своеобразен рикошет, защото и двата гола бяха записани на хората, през които беше този рикошет от страна на японците. Но физически наистина “лалетата“ стояха много добре и мисля, че това ще им е основно предимство в предстоящите двубои.

За Япония искам да кажа, е този отбор наистина страшно много ме впечатлява. Нахлуванията от двата уинг-бека бяха много интересни. И това, което най-много ми хареса – не се подаваше топката както сме викнали, от аута към малкия пенал, евентуално някой да я засече там. Винаги се гледаше къде има футболисти на Япония и почти винаги паса беше в много опасна зона, където имаше и футболист на Япония. Което просто демонстрира, че този отбор е готов за големи неща“, завърши Иво. Още по темата можете да видите в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“ в YouTube:

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