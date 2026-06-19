"Канал 5 е проблематична медия": Мария Черешева в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

„Канал 5 е изключително проблематична медия, която обслужва интересите на властта в Северна Македония от години и допринася за влошаване на свободата на словото. Атаките са не само към българите, а и към журналисти, които се опитват да си вършат работата“. Това заяви пред Студио Actualno Балкани Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти в България, която има дългогодишен опит като журналист както в България, така и на Балканите.

Черешева коментира и случая с атаката на Канал 5 срещу подкаста Коридор 8, прикрит зад твърдение за авторски права. Според нея обаче това не е първият опит на директора на телевизията Иван Мирчевски да се опитва да мачка журналисти. "Е ли опит за нарушаване на свободата на словото – аз смятам, че е“, категорична е Черешева по случая с Коридор 8. ОЩЕ: Не могат да преживеят истината: Македонска телевизия със собственик българин атакува подкаста "Коридор 8"

Черешева не е доволна от отразяването на случая с македонския българин Драги Каров, който според нея също използва доста краен език на омразата.

„Дали е справедливо едната страна да бъде наказана, а другата не – не е справедливо. Дали трябва в България да представяме фактите, каквито са – трябва и за съжаление това не беше направено от българските медии“, добави Черешева.

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Сърбия като при Милошевич и като в Беларус

Черешева коментира и ситуацията в Сърбия, отчитайки, че тя не е била толкова зле от периода на Милошевич, като по думите й това са оценки на нейни сръбски колеги.

"Смъртни заплахи, случаи, в които полицията не просто не защитава журналисти, а агресира срещу тях, отнемане на техника, затваряне на журналисти за 24 часа", обобщи Черешева.

По думите й, ако в първата година на протестите след инцидента в Нови Сад се е говорело за събуждане, сега се говори за смачкване на гражданската енергия.

Според нея демокрацията в сръбската страна е в много сериозен упадък, а режимът на Вучич в Сърбия сравним и с този на Лукашенко в Беларус. ОЩЕ: Демоните на Сърбия: Д-р Бисер Банчев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)