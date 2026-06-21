Бензиностанциите в Крим спират да продават гориво, украинците тотално разкостиха окупирания полуостров (ВИДЕО)

Нефтен склад в окупирания от Русия град Керч на Кримския полуостров гори след украинска атака през нощта на 20 срещу 21 юни. Според анализ на база на геолокализирани кадри, направен от руския опозиционен канал ASTRA, в пламъци е и пристанището „Кавказ“ на руската страна на Керченския пролив. Нефтохранилището на търговското пристанище в Керч се намира на по-малко от 1 километър от мястото, където Кримският мост се съединява с брега. Хранилището се използва за съхранение и претоварване на нефтопродукти (мазут, дизелово гориво) през Керченския пролив. Този горивен терминал снабдява корабите с гориво и обслужва фериботната линия Крим–Кавказ.

Пристанище „Кавказ“ от руската страна на Керченския пролив също е обхванато от пламъци. Пожарът беше регистриран чрез услугата за проследяване на температурни аномалии FIRMS на NASA. Пристанище „Кавказ“ обслужва автомобилни и железопътни фериботи и е едно от най-големите пътнически пристанища в Русия. На 14 март там пак имаше атака, при която трима души бяха ранени, а един кораб беше повреден.

Още: Съюзник тества ракета за Украйна, способна да порази Москва. ВСУ размазват мостове, цистерни и военни камиони в окупираните земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Удар по фериботен преход

Един човек е загинал, а друг е ранен при украинска атака с дрон срещу фериботния преход в Керченския пролив в Краснодарския край, съобщи оперативният щаб. А ръководителят на окупационните власти в Крим Сергей Аксьонов твърди, че четирима души са загинали, а други 28 са били ранени при нападението срещу Керч. „Фериботът „Панагия“ беше атакуван при прехода през Керченския пролив в район Темрюк. Според предварителна информация един човек е загинал, а друг е ранен. Атаката с дрон предизвика и пожар в нефтения терминал в село Чушка. На мястото са пристигнали пожарни и спасителни екипи“, съобщи регионалната оперативна група на Кубан. Универсалният терминал за насипни химикали в село Чушка и фериботният преход в Керч са част от инфраструктурата на пристанище „Кавказ“ в район Темрюк.

Според анализ на ASTRA многоетажна жилищна сграда в окупирания Керч също е била повредена след нощната украинска атака.

През нощта над редица руски региони, над анексирания Крим, Азовско море и Черно море са били свалени 239 украински дрона, твърди руското Министерство на отбраната.

Още: "Пълна бъркотия": Украйна обяви какво предстои за Крим, докато Тръмп пак се мотае (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Крим вече няма гориво за жителите

Според Аксьонов бензиностанциите в Крим ще преустановят продажбата на гориво и ще се зареждат само държавни превозни средства - знак, че бензинът е свършил след бруталните украински удари по логистиката на руснаците в окупираните земи.

„Уважаеми кримчани, от 9:00 ч. сутринта продажбата на гориво срещу пари в брой, безкасови плащания и купони на юридически и физически лица на бензиностанциите в Крим ще бъде преустановена. Гориво ще се продава единствено на държавни ведомства, които осигуряват функционирането и сигурността на Република Крим. Всички решения, взети в съответствие с работното време на бензиностанциите, ще бъдат съобщени допълнително. Моля всички да запазят спокойствие и да се осланят единствено на официални източници на информация“, заяви Сергей Аксьонов.

По-рано центърът за спешно реагиране в Кубан обяви преустановяването на фериботните превози през Керченския пролив и необходимостта шофьорите на камиони да пътуват към Крим по „сухопътен коридор“. Фериботите се използваха за доставка на гориво до анексирания от Русия полуостров.

Русия атакува с "Кинжал", още 3 ракети и 105 дрона

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удар по Украйна с 4 ракети и 105 безпилотни летателни апарата, включително са изстреляни две балистични ракети „Искандер-М"/С-400 и две аеробалистични ракети „Кинжал“. Общо 96 руски дрона са били свалени или неутрализирани, като на шест места са регистрирани попадения от балистични ракети и шест атакуващи безпилотни летателни апарата. На пет места има щети от паднали отломки. Информацията за двете аеробалистични ракети все още се изяснява, се посочва в доклада.

Двама души загинаха, а 14 други бяха ранени, сред които шест деца, в резултат на руска атака в Полтавска област, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Един човек загина, а девет бяха ранени в Днепропетровската област в резултат на руско нападение, посочиха местните власти. А в област Суми има шестима ранени при руска атака през нощта.