Битката за всеки спасен живот: Свилен Делчев разказва как е възможна (ВИДЕО)

От спасител на прилепи и организатор на детски приключенски лагери до медицинска сестра в детска реанимация – животът на Свилен Делчев е доказателство, че добротата може да бъде професия, но и личен избор.

В ежедневието си Свилен Делчев носи много роли. Той е медицинска сестра, баща на три деца, доброволец, работил е с наркозависими, участвал е в археологически експедиции и е номиниран за "Човек на годината".

Самият той обаче предпочита едно по-просто определение - човек, който помага и обича работата си.

"Няма значение как ме наричат. Даже казвам на децата да ми викат Чичо Свилен. Въпросът е в отношението и да има разбирателство с пациентите", сподели той в предаването Студио Actualno.

Днес Делчев работи в детска кардиореанимация, където всеки ден се среща с най-тежките случаи и с най-големите страхове на родителите. Според него именно доверието е в основата на добрата грижа.

"Важно е родителите да знаят, че децата им са в най-добрите грижи. Особено когато става дума за тежки състояния и за диагнози без ясна перспектива"

По време на работата си Свилен започва да подарява на родителите и децата гривни с надписи „Майка герой“ и „Аз съм герой“. Идеята идва от инициативата на Фондация „Нашите недоносени деца“, която събира средства за апаратура и оборудване за неонатологичните отделения. За него тези гривни са много повече от символичен жест.

"Родителите на тези деца са много изплашени. Особено когато за първи път чуят тежка диагноза, това е голям стрес за едно семейство. Аз като баща не мога да си представя как реагират родителите на тази новина. Това е моят начин да им дам една малка сила – един микрон силичка от мен", споделя той.

Целият разговор чуйте и вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.