Двете лица на Румен Радев в и извън България: Говори Светлин Тачев (ВИДЕО)

Как да си обясним двойствеността в поведението на премиера Румен Радев в и извън България? Защо у нас говори едно, а пред европейските партньори прави друго? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев: “Румен Радев е в ситуация, в която международната обстановка не е изгодна за него. Понеже той е съсредоточен във вътрешнополитическата ситуация, очакванията към него са големи, за това как ще се разрешат редица проблеми, включително приемането на бюджета, цените, други по-дребни казуси, съдебната реформа... В същото време ние се намираме в геополитически сътресения, една война, която продължава вече четири години и повече. В която той трябва да балансира, за да може да не отблъсква последователи от себе си. Още: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)

Може би чисти зависимости

И затова и външната му политика винаги е била и така, и така. Защото това се продава на вътрешната аудитория. Той според мен не иска да е Орбан, защото Орбан беше краен, той действаше наистина понякога директно. В същото време не иска да върви срещу Европейския съюз (ЕС). Курсът на България към ЕС е ясен. Не иска да изолира България.“

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Но не иска да скрива симпатиите си към Путин.

“Не съм сигурен, че това са толкова симпатии, колкото да не излезе, че са чисти зависимости. И от друга страна да не излезе, че се съобразява само и единствено с ЕС, без да защитава българския интерес. Т. е. той прокарва един трети път, в който казва: “Аз го правя в името на българския интерес.“ Още: Още: Германският посланик с индиректен въпрос към Радев: Как очаквате Путин да преговаря, като спирате оръжията за Украйна? По този начин това нещо се предоставя на българския гражданин. И естествено това му носи позитиви, защото от една страна не дразни ЕС и европейските лидери. Той се срещна с лидери на водещи страни в Европа, в същото време със Зеленски. В същото време каза това, което смята, че не е редно, свързано с патриарха и т.н. (Името на руския патриарх Кирил попадна в санкционния списък на ЕС срещу Русия, а Радев наложи вето на санкциите, бел. ред.).

Това, което хората искат да чуят

Пак казвам, това имиджово показва необходимостта и желанието българинът да си каже: “Ето, все пак и нашият глас се чува“. Това прави – имиджово пред хората представя това, което искат да чуят. Още: С любезното съдействие на Радев: ЕС за първи път удължи санкциите срещу Русия с 12, а не с 6 месеца

Той води двойствена политика, която да отговаря и на двете страни. Естествено, критики ще има и от едната, и от двете страни. Българите в цяла Европа от години са най-добре настроени към членството си в ЕС.“

Светлин Тачев коментира и факта, че ДПС гласуваха с “Прогресивна България“, когато се прие нов таван на държавния дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро, както и рокадите в ръководството на партията на Делян Пеевски. Още: Радев не се опъна открито на Зеленски: Мурзилка, но не смела

Още – във видеоматериала.