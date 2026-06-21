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Ключова фигура в състава на Анчелоти може повече да не играе за Бразилия на Мондиал 2026

21 юни 2026, 10:51 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ключова фигура в състава на Анчелоти може повече да не играе за Бразилия на Мондиал 2026

Сериозни главоболия за селекционера на Бразилия - Карло Анчелоти, тъй като участието на една от най-големите му звезди на Мондиал 2026 е под въпрос. Става въпрос за Рафиня, който бе заменен от Раян след 40 минути игра в мача, спечелен с 3:0 срещу Хаити в петък. След последния съдийски сигнал от Бразилската футболна федерация съобщиха, че 29-годишният играч е почувствал проблем в дясното бедро и ще премине допълнителни изследвания.

Рафиня се надява, че ще може да се възстанови

Тези изследвания потвърдиха наличието на контузия, но не такава, която да накара Анчелоти да го изключи от турнира, както се случи със защитника Уесли преди първия мач на Бразилия срещу Мароко, и той ще остане с отбора в САЩ. Сега става ясно, че състоянието му е малко по-сериозно и той ще се подложи на активно лечение в областта на задното бедро с надеждата да се завърне в игра преди края на Световното. Рафиня ще премине през интензивен лечебен процес с цел да възобнови нормалните си дейности възможно най-бързо.

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Рафиня

Удар по състава на Анчелоти

Контузията на нападателя от Барселона е поредната пречка, с която треньорът Карло Анчелоти трябва да се справи в опита си да донесе на Бразилия шестата титла от световно първенство и първата от 2002 г. насам. Крилото на Реал Мадрид Родриго претърпя тежка контузия в коляното през март и не успя да пренесе партньорството си с Винисиус Жуниор от "Бернабеу" в САЩ, докато изгряващата звезда Естевао разкъса заден бедрен мускул по време на мача на Челси срещу Манчестър Юнайтед през април. В отбраната Едер Милитао пропуска Световното първенство поради контузия на задната част на бедрото.

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Феновете на "селесао" все пак получиха и една позитивна новина. По време на съботната си пресконференция Карло Анчелоти заяви, че бразилската легенда Неймар, който пропусна първите два мача на отбора поради контузия на прасеца, ще бъде на разположение за следващия мач на тима. Бразилия, която се възстанови след разочароващото равенство 1:1 с Мароко на старта, се изкачи на върха в група С благодарение на убедителната си победа над Хаити. В сряда, 24 юни, тимът ще се изправи срещу Шотландия в Маями Гардънс, Флорида, в последния си двубой от груповата фаза.

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Рафиня Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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