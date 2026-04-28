Треньорският пъзел в Мадрид: Хорхе Валдано разкри кой е най-подходящият наследник на Арбелоа

Бившият играч и треньор на Реал Мадрид Хорхе Валдано коментира възможните варианти за наследник на Алваро Арбелоа. Световният шампион с Аржентина разгледа потенциалните имена, за които се спекулира да заемат треньорския пост в “кралския” клуб.

Кой има нужния профил да води Реал Мадрид според Хорхе Валдано?

"Жозе Моуриньо вече е затворена страница за клуба и не мисля, че ще се върне", започна Валдано.

"Маурисио Почетино, сега селекционер на САЩ, е треньор, който два пъти беше много близо до това да дойде в Мадрид. Той има профил, който привлича хората от "Бернабеу", допълни той.

"Говорим за треньор, който е световен шампион и може да пасне на Мадрид. Трябва да припомним, че тук са Чуамени, Камавинга и Мбапе, а той е треньор, който ги познава и ги е управлявал добре", отбеляза Валдано относно Дидие Дешан, който напуска френския национален отбор след края на Световното първенство.

Още: Флорентино Перес пое контрол над кризата в Реал Мадрид с нов план за успех

"Клоп има нужда от година, за да създаде отбор. Той се нуждае от тази година, за да постигне физическата интензивност и играта му да се кристализира. И ми е трудно да вярвам, че в клуб като Реал Мадрид може да имаш година, защото първо трябва да имаш резултати", каза Валдано.

"Той е световен шампион и никой не се съмнява в качествата му, но Скалони няма опит на клубно ниво. Рисковано е да се мисли, че Реал Мадрид ще бъде първият му опит на клубно ниво и не знам дали това би било правилно", заяви той относно Лионел Скалони.

"Ако бях спортен директор на Реал Мадрид, щях да назначана легендата Раул Гонсалес Бланко. Трябва да попитате клуба, защо избраха Арбелоа пред него. Бях много изненадан от напускането на Раул", завърши Хорхе Валдано.

Още: Треньорската сага в Реал: Клоп отказва с конкретен довод, спекулира се за "специално" завръщане