Флорентино Перес пое контрол над кризата в Реал Мадрид с нов план за успех

Ръководството на Реал Мадрид излезе със смел план за възраждането на клуба. Според информация на испанското издание Marca, президентът на “кралете”, Флорентино Перес е категоричен, че отборът притежава много повече качества от показаните до момента. Част от новия план за съживяването на тима е смяна в треньорския екип и подновяване на договора на Винисиус, който се очаква да доминира на терена, редом с Килиан Мбапе.

Президентът на клуба спря спекулациите и заложи бъдещето на Реал върху две имена

Мадричани са в търсене на треньор, който да успее да извлече максимума от потенциала на футболистите. Той трябва да разбира спецификите на състава и да има индивидуален подход, за да изведе тима до върха.

Сериозни критики имаше към нападателя Винисиус Жуниор. Перес обаче вярва, че бразилецът има още какво да покаже и планира оставането му на “Сантяго Бернабеу” и призовава негативите към него да приключат: “Това е моя работа, оставете Вини на мен.”

Изненадващи за Перес бяха и острите коментари, които получи Килиан Мбапе в последно време. Той обаче остава уверен, че именно тандемът Винисиус и Мбапе ще поведат отбора към успех. В защита на френския нападател, ръководителят на клуба открои множеството голови попадения, реализирани от него.

