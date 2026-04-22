Спорт:

Флорентино Перес пое контрол над кризата в Реал Мадрид с нов план за успех

22 април 2026, 11:41 часа 397 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ръководството на Реал Мадрид излезе със смел план за възраждането на клуба. Според информация на испанското издание Marca, президентът на “кралете”, Флорентино Перес е категоричен, че отборът притежава много повече качества от показаните до момента. Част от новия план за съживяването на тима е смяна в треньорския екип и подновяване на договора на Винисиус, който се очаква да доминира на терена, редом с Килиан Мбапе.

Президентът на клуба спря спекулациите и заложи бъдещето на Реал върху две имена

Мадричани са в търсене на треньор, който да успее да извлече максимума от потенциала на футболистите. Той трябва да разбира спецификите на състава и да има индивидуален подход, за да изведе тима до върха.

Реал Мадрид

Сериозни критики имаше към нападателя Винисиус Жуниор. Перес обаче вярва, че бразилецът има още какво да покаже и планира оставането му на “Сантяго Бернабеу” и призовава негативите към него да приключат: “Това е моя работа, оставете Вини на мен.”

Изненадващи за Перес бяха и острите коментари, които получи Килиан Мбапе в последно време. Той обаче остава уверен, че именно тандемът Винисиус и Мбапе ще поведат отбора към успех. В защита на френския нападател, ръководителят на клуба открои множеството голови попадения, реализирани от него.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева Отговорен редактор
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбапе Винисиус Жуниор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес