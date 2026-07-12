VAR, червен картон и сълзи: Пак драма за Аржентина! Обявена е нова "война" на Англия - този път за финал на Мондиал '26

Защитаващият титлата си отбор на Аржентина стигна до сблъсък с Англия на полуфиналите на Световното първенство по футбол през 2026 г. с поредната драма. След като "албиселесте" трябваше да минат през продължения, за да отстранят сензацията Кабо Верде на 1/16-финалите, както и да направят пълен обрат от 0-2 до 3-2 срещу Египет кръг по-късно, сега те надделяха над Швейцария в продължения. Швейцарците бяха останали с десет играчи на терена и логичното, изглежда, се случи - 3:1 след добавените две по 15 минути благодарение на решаващ удар от далечна дистанция на Хулиан Алварес.

Как се разви мачът? Червеният картон на Емболо се оказа решаващ

На стадион „Канзас Сити“ Алексис Мак Алистър вкара с глава след центриране на Лионел Меси в 10-ата минута, с което даде преднина на Аржентина.

Още: Познат герой отново спаси Англия! "Трите лъва" разбиха мечтите на Холанд и Норвегия, за да стигнат до 1/2-финал

Снимка: Getty Images

След това южноамериканците далеч не показаха доминиращата игра, на която се надяваха, и европейците заслужено изравниха в 67-ата минута, когато Дан Ндой вкара от близко разстояние.

Снимка: Getty Images

Швейцарците загубиха силата си в предни позиции през второто полувреме заради изгонването на Бреел Емболо - той получи втори жълт картон в 72-рата минута за симулация. Нападателят се хвърли на земята, за да спечели пряк свободен удар, и португалският съдия Жоао Пинейро трябваше да гледа ситуацията на VAR. Първоначално на Леандро Паредес от Аржентина беше показан жълт картон за фаул, но видеозаписът показа, че Емболо вече падаше, преди аржентинският полузащитник да влезе в контакт с него. И тъй като Емболо беше получил жълт картон по-рано в мача, така се стигна до червен, което принуди швейцарците да доиграят остатъка от мача при резултат 1:1 само с 10 играчи.

Емболо се разплака, след като му беше наредено да напусне терена, и беше утешаван от съотборниците си на резервната скамейка.

Снимка: Getty Images

Аржентина получи тласък от решението и натисна за победен гол в редовното време. Тимът на Лионел Скалони почти беше възнаграден с практически последния удар в мача, когато Лисандро Мартинес се хвърли към свободна топка в наказателното поле, но неговият удар с ножица нямаше достатъчно сила, за да преодолее вратаря.

Още: Напрежението расте: Звезда на Аржентина отговори на обвиненията броени дни преди голямото зрелище

Самият Меси беше на косъм от гол, когато се озова сам срещу вратаря на швейцарците, но неговият удар беше спасен. Помощник-съдията вдигна флага си, за да покаже, че положението така или иначе би било засада, въпреки че повторенията показваха обратното.

В този случай обаче Алварес открадна шоуто с мощен удар от далечна дистанция, който се заби в горния десен ъгъл на вратата на Швейцария в 112-ата минута.

Снимка: Getty Images

Докато швейцарците се хвърляха напред в последните секунди, в отбраната им се образуваха огромни празнини и Лаутаро Мартинес се възползва от това в края на добавеното време на продълженията, за да вкара третия гол след контраатака, водена от Тиаго Алмада, чийто първоначален удар се отклони благоприятно към съотборника му.

Снимка: Getty Images

Още: От ФИФА сложиха край на полемиката покрай съдийските решения на Аржентина - Египет

Аржентина срещу Англия - нова "война"

Аржентина ще се изправи срещу Англия в полуфинала в сряда, 15 юли, в Атланта, тъй като по-рано през нощта "трите лъва" надделяха над Норвегия. Испания пък ще играе срещу Франция – отборът, който Аржентина победи на финала в Катар през 2022 г. – във вторник в другия мач от полуфиналите.

Досега само две държави са защитавали титлата си от Световното първенство – Италия и Бразилия.

Снимка: Getty Images

Аржентина и Англия ще водят със сигурност свирепа битка, каквато са водили през 1982 г. във войната за Фолкландските острови - този път с футболен привкус.

Още: Изповедта на героя: Аржентински ас изригна след решителния гол на Мондиала