Руски олигарх със сериозен бизнес в България: Войната ме принуди да избера Путин

"Няма друга държава освен Русия" - така руският олигарх Андрей Мелниченко накратко описва как е променил възприятието си за света в течение на вече пета година продължаваща война в Украйна. На него и неговия бизнес The Economist посвети много дълъг материал. Мелниченко е основател на EuroChem и СУЕК - неговите бизнес интереси са заключени основно в химическата промишленост. Forbes оценява нетното му състояние на 20,4 милиарда долара.

Интересен факт - Мелниченко има бизнес и в България, свързан е с основното му портфолио, минералните торове. Ситуацията и към датата на излизане на този материал не се е променила - ОЩЕ: Бизнесът на руски милиардери в България: Андрей Мелниченко***

Как Мелниченко е гледал на света, по думите му, в началото на войната в Украйна?

Руският олигарх е защитавал философия да изгради международна компания, независима от която и да е държава. Санкциите и фрагментацията на световната икономика обаче го принудили да преосмисли тази стратегия.

"Светът се оказа различен от това, което си представях. Няма глобален свят. Няма глобални правила... Вие (западняците) осъзнахте това преди нас", казва сега той.

След нахлуването на Русия в Украйна, Европейският съюз наложи санкции на Мелниченко, определяйки го като член на вътрешния кръг на Путин. Бизнесменът се оттегли от бенефициентите на семейните си тръстове и прехвърли контрола на съпругата си Александра. Впоследствие една от яхтите на семейството беше конфискувана от италианските власти - Още: Руският олигарх Андрей Мелниченко крие ултраскъпата си яхта в ОАЕ

Първоначално милиардерът се надявал да преодолее кризата извън Русия, но по-късно стигнал до заключението, че конфронтацията със Запада и фрагментацията на световната икономика ще станат дългосрочни. Затова той преминава към философията "няма друга държава освен Русия".

Мелниченко смята, че войната с Украйна се възприема от руските власти като по-широк конфликт със Запада. Той не изключи възможността войната да се разпространи в други страни и използването на ядрени оръжия.

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Принуден да се нагажда към Путин

Мелниченко е дарил 32 милиарда рубли на образователния център "Сириус" за талантливи деца, създаден по инициатива на Владимир Путин, след като руската прокуратура поиска конфискацията на енергийната му компания Sibeco. Това съобщи The Economist на база информация от свои източници в дълга статия за Мелниченко, базирана на 60 часа комуникация с милиардера в продължение на три месеца. Този епизод, според списанието, убедил Мелниченко в необходимостта от търсене на гаранции за собственост в рамките на руската политическа система.

През май 2025 година предприемачът провел първата си лична среща с Путин в Кремъл. Разговорът започнал след полунощ и продължил повече от час. Мелниченко разказал на Путин за мащаба на своя индустриален бизнес, който според него представлява почти 1% от БВП на Русия, а също така изразил готовността си да се включи по-активно в обществения живот. Милиардерът признал пред Путин, че руският бизнес елит погрешно се е опитал да отдели собственото си бъдеще от това на страната.

"Не можеш да имаш една държава за печелене на пари, а друга за сигурност, бъдещето на семейството си и реалния си живот", казал той и благодарил на Путин, че му е помогнал да го прозре.

"Каквито и да са причините, които ни доведоха тук – независимо дали тези хора са били прави или не – трябва да приемем реалността: сега сме на непозната територия", добавя олигархът.

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Той описа четири неблагоприятни сценария за бъдещето на Русия:

завръщане на западното влияние, което я поставя в подчинено положение;

превръщане в суровинен придатък на Китай;

разпадане на страната с борба за ресурси;

изолация, подобна на Северна Корея – с милитаризация, репресии и използване на външна конфронтация за вътрешен контрол;

Като алтернатива Мелниченко предлага модел на "суверенна Русия", която трябва да защитава свободата и собствеността на своите граждани, да бъде удобна за живеене и да бъде предвидима за външния свят. Той предлага да се ангажират предприемачи, технократи, общественици, националисти и представители на други елитни групи в дискусията за бъдещето на страната.

В същото време Мелниченко не е нито противник на войната, нито неин поддръжник, отбелязва The Economist. Компании, свързани с него, произвеждат амоняк, който се използва в боеприпаси. Бизнесменът сътрудничи с руската армия за защита на заводите си от дронове и със службите за сигурност по въпросите на предотвратяването на саботажи (колко успява вижте в препратката в края на абзаца). Мелниченко не възнамерява открито да се противопоставя на настоящата система и се надява да бъде участник в нейната потенциална трансформация, казва The Economist - Още: Взривове в завод на руски олигарх с бизнес и в България (СНИМКИ)