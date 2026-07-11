Един Х фактор решава мегасблъсъка Франция - Испания | Точно попадение

Големият сблъсък Франция - Испания от 1/2-финалите на Мондиал 2026 ще бъде решен от един Х фактор! Около това мнение се обединиха спортните журналисти Джем Юмеров, Бойко Димитров и Николай Илиев в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А техният специален гост в предаването - Красимир Киров, се появи с фланелка на Италия, за да подкрепи тезата си, че италианският футбол все пак оставя своя отпечатък и на Мондиал 2026.

И Италия оставя своя отпечатък на Мондиал 2026

"Скуадра Адзура" не участва на Световното първенство в Северна Америка, но пък играчи като Адриен Рабио от Милан и Ману Коне от Рома играят ключова роля за големия фаворит за титлата Франция. Испания пък може да не играе по доминантния начин, по който го правеше на Евро 2024, но остава много сериозен претендент за световната титла. Само един от двата отбора обаче ще продължи към големия финал, като за "петлите" това е шанс да спорят за трети пореден път за световния връх.

Голямата сила на Испания, която ще постави Франция на изпитание

Голямата сила на Испания на този Мондиал е защитата. "Ла Фурия Роха" постигнаха шест поредни "сухи мрежи" - рекорд в историята на световните първенства. И макар Белгия да им наруши тази статистика, хората на Луис де ла Фуенте определено могат да затруднят най-силната атака на първенството - тази на Франция начело с Килиан Мбапе и играчи като Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Дезире Дуе, Брадли Баркола. Франция обаче има и други ключови играчи, които могат да направят разликата...

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