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Почина един от най-влиятелните хора в историята на английския футбол

11 юли 2026, 20:15 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина един от най-влиятелните хора в историята на английския футбол

Бившият собственик на Челси и Лийдс Юнайтед Кен Бейтс е починал на 94-годишна възраст в Монако. Роденият в Лондон бизнесмен беше третият по дълголетие председател на Челси, като прекара 22 години начело на клуба, след като го купи през 1982 г. за символична сума от 1 лира и пое дългове в размер на около 2 милиона лири.

Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

През 2003 г. Бейтс продаде Челси на Роман Абрамович за сумата от 140 милиона лири, след като върна отбора в елита, спечели Купата на ФА (1997, 2000), Купата на Лигата (1998) и Купата на носителите на купи (1998) и отново го утвърди сред елита.

Бейтс ще се запомни с остър характер, пишеше бележки в програмите за мачовете, в които нападаше конкретни лица, а през 2002 г. беше съден за клевета, след като описа една група фенове като „паразити“. След като продаде Челси, той пое Лийдс през 2005 г. и прекара близо осем години като собственик.

"Решимостта на Кен да се бори за Челси в трудни времена и да поведе отбора към спечелването на трофеи никога няма да бъде забравена", заяви лондонският клуб. Докато беше в Челси, Бейтс създаде нестопанската организация „Chelsea Pitch Owners“, която ефективно осигури бъдещето на „Стамфорд Бридж“ и отблъсна строителните предприемачи, които искаха да преустроят терена.

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Челси Висша лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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