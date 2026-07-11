Почина един от най-влиятелните хора в историята на английския футбол

Бившият собственик на Челси и Лийдс Юнайтед Кен Бейтс е починал на 94-годишна възраст в Монако. Роденият в Лондон бизнесмен беше третият по дълголетие председател на Челси, като прекара 22 години начело на клуба, след като го купи през 1982 г. за символична сума от 1 лира и пое дългове в размер на около 2 милиона лири.
Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс
През 2003 г. Бейтс продаде Челси на Роман Абрамович за сумата от 140 милиона лири, след като върна отбора в елита, спечели Купата на ФА (1997, 2000), Купата на Лигата (1998) и Купата на носителите на купи (1998) и отново го утвърди сред елита.
Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026
The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.
Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c
Бейтс ще се запомни с остър характер, пишеше бележки в програмите за мачовете, в които нападаше конкретни лица, а през 2002 г. беше съден за клевета, след като описа една група фенове като „паразити“. След като продаде Челси, той пое Лийдс през 2005 г. и прекара близо осем години като собственик.
"Решимостта на Кен да се бори за Челси в трудни времена и да поведе отбора към спечелването на трофеи никога няма да бъде забравена", заяви лондонският клуб. Докато беше в Челси, Бейтс създаде нестопанската организация „Chelsea Pitch Owners“, която ефективно осигури бъдещето на „Стамфорд Бридж“ и отблъсна строителните предприемачи, които искаха да преустроят терена.