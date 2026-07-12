Масова стрелба с жертви на фестивал в Торонто, заподозрените са на свобода (ВИДЕО)

Стрелба в канадския град Торонто отне живота на двама души и доведе до масивно полицейско присъствие на 11 юли. Говорителката на полицията в Торонто Шанън Иймс съобщи, че при стрелбата са загинали двама души, а други пет са ранени. Инцидентът се е случил в ранния следобед близо до булевард "Salsa on St. Clair" и улица "Арлингтън" по време на фестивала "Салса на Сейнт Клер" — най-големият латиноамерикански уличен фестивал в Канада, пише "DW".

2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4 — JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026

Полицията съобщи, че заподозряният или заподозрените все още са на свобода, без да предостави повече информация.

Заместник-началникът на полицията в Торонто Франк Баредо заяви, че след стрелбата са били намерени две огнестрелни оръжия и че при инцидента е имало престрелка между двама въоръжени мъже. "Имаше известни опасения за активен стрелец. Оказа се, че не е така", каза Баредо. Но двамата въоръжени мъже, участвали в стрелбата, "безразборно изложиха на опасност голям брой хора", добави той. Баредо също така посочи, че и двете жертви са мъже.

Bystanders shocked after shooting leaves 2 dead and 3 injured during festival in Toronto 🤕 https://t.co/T0IUtuEArD pic.twitter.com/i04Ubxgdy8 — RTN (@RTNToronto) July 12, 2026

Още: Съдят ChatGPT за подпомагане на масова стрелба и убийство

Масовите стрелби са рядкост в Торонто

"Аз съм дълбоко потресен от безсмисленото насилие по време на фестивала "Salsa on St. Clair", което отне живота на двама души и рани други", написа премиерът на Онтарио Дъг Форд в публикация в социалните мрежи. "Мислите ми са с жертвите, техните семейства и всички засегнати."

Торонто е сред най-безопасните големи градове в Северна Америка. Стрелбите със смъртен изход, особено тези с многобройни жертви на обществени места, са сравнително редки в Канада.

Още: В коя държава се намира най-дългата улица в света?