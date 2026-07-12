Украйна подпали голяма руска рафинерия, която вече беше "затворена" от дроновете ѝ (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в Сизран в руската Самарска област гори след нова украинска атака, показват геолокализирани снимки и видеа от мониторингови канали. Въз основа на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че пожарът е възникнал именно в обекта. Тази рафинерия е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Самарска област и е част от гиганта „Роснефт“.

Още: Пак санкционирахме Русия: Зеленски показа ВИДЕО от зрелищния удар по Сизранската рафинерия

Заводът произвежда бензин, дизел и авиационно гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и други продукти. Нефтопреработвателният завод в Сизран преработва между 7 и 8,5 милиона тона нефт годишно.

Рафинерията беше атакувана и преди това – на 18 април и 21 май, а на 25 май Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че заводът е преустановил дейността си след нападение с дронове от страна на украинските въоръжени сили: Поредна руска рафинерия спря работа след удари на украински дронове.

Какво е повредено?

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев първоначално не съобщаваше абсолютно нищо за атака срещу региона. Впоследствие той каза, че са ранени трима души, сред които и едно дете. Пострадалите са били хоспитализирани. Според него са нанесени щети на частни къщи и жилищни сгради, както и на промишлен обект, но не се съобщава кой е той. В момента на място работят службите за спешна помощ, добавя Федорищев.

Според украински мониторингови канали вероятно е била повредена инсталацията AVT-5, която осигурява до 30% от първичната преработка на завода.

Още: 5 дни и почти 50 ударени кораба от руския сенчест флот. Призовалият за бунт срещу Путин: Бях болен (ВИДЕО)