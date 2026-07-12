"Фламинго революция" против луксозния проект на Тръмп "иска главата" на Еди Рама (ВИДЕО)

Хиляди албанци излязоха по улиците на Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама и протестираха срещу туристически проект, свързван със семейството на американския президент Доналд Тръмп, предаде АФП. Това беше 42-рата поредна вечер на демонстрации. Протестиращите се обявиха и срещу концерта на противоречивия американски рапър Кание Уест, който вече използва името "Йе". Изпълнителят е обект на критики заради антисемитски изказвания, довели до забрана на негови участия в някои европейски столици.

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Демонстрантите развяваха албански знамена и скандираха лозунги срещу премиера Рама и рапъра. Преди концерта Кание Уест беше приет в кабинета на министър-председателя, а по-късно Рама публикува в социалните мрежи кадри от препълненото събитие и го оцени с пет звезди.

Против луксозния комплекс на Тръмп

Точният брой на участниците в ежедневните протести трудно може да бъде установен, но журналисти на Франс прес на място съобщават, че всяка вечер по улиците на столицата излизат хиляди хора.

#albaniaisnotforsale more than 1 million people are protesting in Tirana and even in kanye’s concert people have yelled “r*ma give up” pic.twitter.com/RUNqAbas9S — whooooo. (@Whooo74) July 11, 2026

Недоволството е насочено основно срещу планирания луксозен хотелски комплекс на стойност около 4,6 милиарда долара, свързван със семейството на Доналд Тръмп. Според протестиращите проектът ще бъде реализиран в защитена природна зона – Звърнец, и застрашава близката лагуна на Адриатическото крайбрежие, която е важно местообитание за мигриращи птици.

Инвеститорите планират също така да превърнат необитаемия остров Сазан – бивша секретна военна база от комунистическия период, в туристическа дестинация.

Съпротивата срещу проекта се превърна в символ на по-широко недоволство, свързано с предполагаема корупция. Протестиращите обвиняват правителството в липса на прозрачност и настояват Еди Рама да се оттегли.

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Движението получи названието "Фламинго революция", тъй като розовите птици мигрират към природния резерват, където е планирано изграждането на комплекса. Затова много участници в протестите носят пластмасови фламинго като символ на каузата си.

🚨🇦🇱BREAKING: Activists in Tirana, Albania wave "Edi Rama Fuck Ye" banners outside Kanye West’s concert.



⚡️Rama’s government spent $4 million in taxpayer money to bring Ye in, while the people protest for the 42nd day against corruption, mafia rule, and handing the country to… pic.twitter.com/AqXdINIBd0 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 11, 2026

Критиците на проекта поставят под съмнение законността на сделките, чрез които инвеститорите са придобили земята. Някои местни жители твърдят, че имат права върху терените въз основа на документи за собственост отпреди десетилетия.

Антикорупционната прокуратура на Албания – SPAK, вече започна разследване. Институцията проверява как е придобита земята в защитената зона Звърнец, как е сменяла собствениците си и защо стойността ѝ е нараснала от 5,5 милиона евро до 122 милиона евро само за няколко месеца, пише БГНЕС.

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