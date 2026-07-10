Какво се случва с бюджета на София? А на държавата? Обяснява Димитър Вучев (ВИДЕО)

Намираме се в една малко по-различна ситуация спрямо предишни години. Покрай политическите турбуленции, в които бяхме, често се случваше приемането на държавния и съответно всички общински бюджети да става със закъснение. По-специфичното е, че с последния удължителен закон за държавния бюджет се прие малко по-различен подход, който аз адмирирам.

Това каза в предаването "Студио Actualno" столичният общински съветник от ГЕРБ-СДС Димитър Вучев, във връзка с финансовата рамка от 1,523 млрд. евро, с които София ще разполага до приемането на бюджета за 2026 г.

Приетият разчет надгражда програмата за капиталови разходи, която бе одобрена от Столичния общински съвет (СОС) на 12 март тази година, а основната му цел е да бъде изпълнено условието на действащия „удължителен закон“, за да има право Столична община да получава полагащата ѝ се целева субсидия за капиталови разходи от държавата – близо 13 млн. евро.

"Това до голяма степен е размера на целия общински бюджет. Приехме може би около 95% от бюджета, който ще имаме във финален вид. Тук са всички делегирани дейности за училища, всички държавни трансфери, които се получават към всяка една община. Така че на практика почти изцяло сме приели общинския бюджет", каза Вучев.

По закон обаче, финансовата рамка на общината е обвързана с приемането на държавния бюджет и може да бъде гласувана едва след одобряването му. С приемането на финансовия разчет Столична община осигурява необходимата готовност за реализиране на проектите за развитие на града и за усвояване на предвидените средства.

"За жалост не мисля, че можем да се похвалим с нещо много по-различно в този бюджет. Огромната част от разходите в капиталовата програма са обекти с продължителност минимум от миналата година, ако не и доста назад във времето...Нови обекти почти няма. Това е реалната картина Да има различен тип булеварди, детски градини, но бройката им е пренабрежително малка, на фона на това, което трябваше да се случи тази година", обясни общинският съветник.

Приетата рамка включва приходи от 735 млн. евро за държавно делегирани дейности, 600 млн. евро собствени приходи на общината, 60 млн. евро европейски средства и 128 млн. евро заемни и други средства. Общо 1 млрд. 236 млн. евро са текущи разходи, а 287 млн. евро са капиталови разходи.

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