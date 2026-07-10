Разследват ли Пеевски сега: Как да разберем - обяснява адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

Може да се пита официално по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) дали лидерът на ДПС и депутат Делян Пеевски е разследван в момента. Това каза в предаването Студио Actualno адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация „Програма достъп до информация“. Веднага след разясненията на адв. Кашъмов Actualno.com изпрати до МВР и Прокуратурата на Република България заявления по ЗДОИ с питане разследван ли е Делян Пеевски за търговия с влияние и пране на пари и ако такова досъдебно производство не е образувано, разпоредена ли е на полицията предварителна проверка. Ето още какво каза адв. Кашъмов: “Разбира се, че може да се отправи такова питане. Ние обикновено помагаме на други заявители. Ще окажем правна помощ на всеки, който постави въпроса.“ Още: След множество сигнали: СГП проверява използването на данни от пътнически резервации

Не знаем кой плаща патуванията

По отношение на евентуално пътуване на конституционния съдия Десислава Атанасова с Пеевски до Дубай и недекларирането от нейна страна на подобен подарък, Александър Кашъмов каза: “Тук, разбира се има много въпроси за допълнително изясняване, защото ние не знаем реално кой е платил. Допускаме, че това е г-н Пеевски чрез адвокатската кантора, за която вече стана ясно. Законът за адвокатурата предвижда възможност през адвокатските сметки да се финансира дейност, която е свързана с правна защита, а не с пътувания. Не ми е известно да има някакво дело в Дубай, на което да е отивал г-н Пеевски, още по-малко конституционния съдия да има някаква работа там. Още: "Тези удостоверения опровергават изнесените неверни твърдения: Десислава Атанасова показа нови документи за пътуванията си

Колаж Actualno.com

Искам само да поясня нещо и за зрителите, защото мисля, че е много важно. Всеки един съдия, включително и конституционен съдия, някои хора отправиха странни възражения, че Конституционният съд не бил съд, защото не бил част от съдебната система. Това няма никакво значение. Те гледат Конституцията. Значи те може формално да не са част от съдебната власт, но това е съд.

Съдията трябва да е независим и безпристрастен

И понеже когато си съдия в един съд, особено когато си във висшите съдилища и в Конституционния съд, разбира се, тогава ти дължиш да бъдеш независим и безпристрастен. Само че обществото има право да провери твоята независимост и безпристрастнос. Т. е. трябва в по-голяма степен да са ясни твоите връзки, твоите взаимоотношения. Още: МВР изпрати на депутатите справка за полетите на Пеевски Защото възможността един човек, който е страна, или инициира дело в Конституционния съд, ние знаем, че не всеки български гражданин може да заведе дело. Група народни представители са легитимирани по Конституция да заведат дело в КС. И тук въпросът дали има близост до някой съдия от КС и тази група не е изобщо без значение. Напротив, той е от висше значение, за да имаме върховенство на правото.“

Адв. Кашъмов обясни още защо общественият интерес към пътуванията на висши магистрати надделява над правото на неприкосновеност на личния живот. Още: Недопустимо: Съдия Атанаска Дишева за пътуванията на Атанасова и Русинова с Пеевски и Еврото (ВИДЕО)

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