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12 юли: Създадена е Българската гвардия. Георги Димитров се обявява против насилствената "македонизация"

12 юли 2026, 7:45 часа 746 прочитания 0 коментара
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12 юли: Създадена е Българската гвардия. Георги Димитров се обявява против насилствената "македонизация"

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

12 юли: Празник на Националната гвардейска част на България

На този ден отбелязваме празника на Националната гвардейска част. Тя е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. С идването му на власт възниква необходимостта от специална военна част, която е с охранителни и церемониални функции. Първият официален ескорт на българския княз е осъществен на 12 юли 1879 г. На този ден новосформираната Софийска конна сотня посреща княза край софийското село Враждебна, след което го ескортира до столицата.

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12 юли 1948 г.: Взето е решение за спиране на насилствената "македонизация"

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На този ден през 1948 година се провежда 16-ти пленум на ЦК на БРП (к). По време на него е взето решение за спиране на насилствената "македонизация" на българите, населяващи Пиринския край. На пленума Георги Димитров се отказва от възгледите си от миналия пленум, а именно от насилствената македонизация.

Причината за промяната във възгледите му са изострените отношения на Москва с ЮКП и конфликта между Сталин и Тито. В новата си позиция Димитров се съгласява се, че е подценено "изострянето на класовата борба". Той изтъква, че са били грешни постановките за "хармоничното съчетаване" на секторите в стопанския живот. Димитров заявява още, че в партията "не е имало яснота" относно перспективите на движението към социализма. 

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Изискванията за "възпитание" на българския народ в "непоколебима вярност" към СССР, за вслушване в съветите на "мъдрия учител" Сталин, както и за изкореняване на национализма и "великобългарския шовинизъм" също са засегнати по време на пленума. Въпреки че Георги Димитров обявява гласно, че насилствената македонизация ще бъде спряна, той не ревизира тезата си за "македонско" население в Пиринския край. Политиката на даване на "културна автономия" продължава.

12 юли 1877 г.: Град Елена е освободен за пръв път

На този ден през 1877 година, в хода на Руско-турската война, ген. Гурко, ръководещ Предния отряд на руската армия, за първи път освобождава град Елена. Но в началото на месец декември същата година, градът отново е превзет от Сюйлеман паша. На 14 декември град Елена отново е освободен.

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Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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