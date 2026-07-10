Да разкриеш себе си, за да се намери някой друг: Прея в Студио Actualno (ВИДЕО)

Много време работихме по този албум, много време го мислихме и вложихме сърце и душа в него и дори една-две седмици не можех да повярвам, че вече е пуснат и хората могат да слушат и да ме разберат в дълбочина.

Това разказа в предаването "Студио Actualno" певицата Прея във връзка с новия ѝ албум LAVA, който излезе официално на 15 май и бързо се превръна във фаворит на феновете.

Албумът идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си.

Фотограф: Дуран Дуран

"Имах нужда да се уединя, защото, когато се случи първият X Factor, аз бях 9-и срещу 10-и клас. След това имах малко турбулентни години, с които малко се носех по инерция и кариерата ми започна през това време. Не знаех какво става, коя съм аз. От една страна имах късмета да се озова сред хора, които се погрижиха за мен музикално, но от друга страна, когато аз нямам конкретика, с която да ги запозная, те няма как да успеят да я изровят от мен", разказа певицата.

Търсенето я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото - в дълги, терапевтични сесии с най-близките ѝ творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Роберт, Симо Желязков, Радо Казасов и Теодор Хараламбиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език.

В новия си албум Прея обединява български фолклор с афро мотиви и RnB звучене, което превръща парчетата ѝ в едно различно музикално преживяване. Тя сподели пред камерите на Actualno.com, че е много щастлива от новата вълна на българска музика, която се заражда през последните години, защото обръщаме поглед към корените си и залагаме на автентичност.

Повече за новото творчество на Прея и за предстоящите ѝ проекти - вижте в интервюто.