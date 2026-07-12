Кой има имен ден днес, 12 юли 2026 г. Честито!

На 12 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Вероника, Вероник, Вера, Верка и производните им. На този ден Православната църква почита паметта на Света Вероника. На Разпети петък, докато Иисус Христос влачел огромния дървен кръст и бил на ръба на своите сили, една млада жена на име Вероника се приближила към Божия Син, и с разперена ленена кърпа попила потта и кръвта от лицето на бъдещия Спасител. След това отпътува за Южна Франция. Там започва да проповядва и да говори за Спасителя, на когото лично сторила огромна добрина.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека светлината на твоите очи огрява пътя ти и прави щастливи всички, които обичаш и цениш! Да се случват чудеса и това, което е най-полезното за теб! Весел празник!

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Нека този ден бъде празник за теб и всички твои любими хора и приятели! Да има слънце, когато ти е студено и дъжд, когато имаш нужда от него! Всяко твое желание да е закон!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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