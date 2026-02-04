Как да разпознаете болно дърво през зимата? Внимавайте за тези 3 признака!

Малко хора знаят, че зимата е най-лесното време, в което можете да забележите признаци на заболяване по дърветата в градината. Падналите листа оголват стволове, клони и цели корони, което ви позволява да забележите пукнатини, пролуки и признаци на инфекция. Как можете да разберете дали едно дърво е болно през зимата? Ето три ключови признака, за които си струва да се внимава, преди да дойде пролетта.

Защо е важно да се оцени състоянието на дърветата през зимата?

По време на вегетационния период градинарите често се грижат за дърветата си в градината, но щателната проверка може да бъде трудна поради гъстата зеленина. През зимата обаче ситуацията е съвсем различна – дори може да се каже, че дърветата се сервират на сребърен поднос. Липсата на листа през това време позволява задълбочена оценка на състоянието на дървото – формата на короната, разположението на клоните, евентуални пукнатини, рани или мъртви клони, които се губят в гъстата зеленина през лятото.

Зимата е идеалното време да проверите дали едно дърво представлява заплаха за хора, сгради или инсталации, например чрез навеждане на стволове или клони над покрива или оградата. Също така е по-лесно да планирате формираща резитба през това време, тъй като можете ясно да видите кои клони се кръстосват или се трият един в друг. Зимната оценка на здравето на дърветата също помага за намаляване на болестите и вредителите през следващия вегетационен период, например чрез премахване на мумийни плодове, изсъхнали листа или заразени и видимо отслабени издънки.

Редовните зимни инспекции на дърветата позволяват ранно откриване на проблеми, а предприемането на подходящи санитарни мерки предварително може да доведе до по-бързо и по-здравословно начало на вегетационния период през пролетта. Най-добре е да оцените здравето на дърветата в слънчев, сух ден, когато можете да видите най-много детайли и да разгледате растенията от всички страни.

Как да разберете дали едно дърво е болно през зимата

Опитният градинар бързо ще забележи, ако нещо не е наред с едно дърво. Растенията излъчват няколко важни сигнала, които не бива да се пренебрегват:

1. Сухи листа, останали по дърветата

Марцесценцията е интересен физиологичен феномен, при който мъртвите листа не падат през есента, а остават по клоните до пролетта. Среща се естествено при европейския бук (Fagus sylvatica), английския дъб (Quercus robur), обикновения габър (Carpinus betulus) и хамамелиса (Hamamelis) – както японските, така и мъхестите. При други видове (напр. кленове, ясени или овощни дървета) обаче листата, останали по това време, може вече да са симптом на сериозни заболявания като бактериален рак или вертицилийно увяхване.

2. Белеща се и напукана кора

Зимата е и идеално време за проверка на състоянието на кората. Здравата тъкан трябва да покрива целия ствол и клони и да е твърда. В болните зони тя може да се бели, лющи или напуква, а също така може да е крехка и прекомерно крехка. Видимият растеж под изпъкналите участъци може да показва гъбични заболявания, докато вертикалните пукнатини често са резултат от увреждане от замръзване и прекомерно излагане на топлина.

3. Чупливи клонки

През зимата дърветата без листа може да изглеждат мъртви. В действителност обаче под кората им продължават множество жизнени процеси и съдовите тъкани остават активни. Как можете да проверите това? Просто изберете една от по-малките клонки и внимателно се опитайте да я огънете – ако е здрава, тя ще бъде гъвкава и огъваема, докато мъртвата клонка ще се счупи веднага дори при най-малкия натиск.

