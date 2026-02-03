Никога НЕ засаждайте розите в тази част на градината

Благодарение на кръстосването, съвременните градинари разполагат с голямо разнообразие от рози, всяка от които е подходяща за различни нужди. Някои сортове са подходящи като акцентни растения, почвопокривни растения, паравани, фундаментни растения и шумоизолационни бариери. Има и видове, предназначени да виреят в различни зони на растеж и да са устойчиви на често срещани болести. По същество има роза за всяка външна ситуация! Освен това, стъблата могат да се подрязват, за да пълнят вазите и да внесат нотка естествен цвят на закрито.

Засаждане на рози на грешно място

Това, което прави розите толкова трудни растения за отглеждане в градината, е, че те са дребнави по отношение на местоположението си. Така че, когато направите грешката да ги поставите на места с ниска осветеност, те ще предложат лош цъфтеж. Докато някои сортове рози понасят частична сянка, включително някои катерливи рози, други се нуждаят от шест до осем часа пряка слънчева светлина. Ако тази нужда не е задоволена, сянката ще повиши чувствителността им към брашнеста мана и трипси, влошавайки качеството на цъфтежа им. Ето защо розите не са подходящи за подлес под дърветата, тъй като с течение на времето разширяващите се корони засенчват листата им, възпрепятствайки цъфтежа.

Обратно, прекомерната слънчева светлина и топлина могат да бъдат също толкова вредни за розите. Продължителното излагане на високи температури (над 32 градуса по Целзий) може да повлияе на цъфтежа, възпрепятствайки новия растеж. Така че, осигуряването на защита в края на деня е необходимо в много горещи райони, ако искате постоянно цветно изобилие.

Осадочни рози с лош дренаж

Розите не обичат премокрени корени. Така че, когато ги засадите в места с лош дрениране, те стават по-склонни към развитие на коренови заболявания. Ако се развият, растението ще насочи цялата си енергия към борба с болестта, което означава, че по-малко ще бъде насочено към растежа на цветовете, ограничавайки тяхната видимост. Освен това, подобни почвени условия могат да възпрепятстват приема на хранителни вещества, навредейки на цветовете им. За щастие, проверката за адекватен дренаж не е трудна. Просто изкопайте дупка с дълбочина 45 см на избраното място и я напълнете с вода. Готови сте, ако водата се филтрира по-дълбоко след шест часа. В противен случай поставете тези растения на повдигнати лехи. Това ще бъде полезно и в райони с високи подпочвени води или тежки глинести почви, където розите трябва да са по-високи от класа.

Като алтернатива, направете мястото подходящо за вашите растения, като внесете органична материя в почвата. Това може да разхлаби глинестите почви и да помогне на района да се отцеди по-ефективно. Органични, нетретирани добавки като компост, дървени стърготини или окосена трева могат да помогнат за аериране на почвата, като същевременно добавят хранителни вещества. Ако установите, че районът все още не преминава шестчасовия тест за отводняване, запълнете дъното на дупката с няколко сантиметра чакъл, преди да засадите розовия си храст.