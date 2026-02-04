Кората на овошките се напуква? С този домашен лек ще спасите дървото!

В началото на сезона е обичайно кората на плодните дървета да се напука. Някои градинари смятат, че това е признак на заболяване, но причината обикновено е съвсем различна. Откъде идват тези щети? Какво можете да направите, за да спасите плодното си дърво и бъдещите си реколти? Ето домашен лек, който предпазва напукания ствол.

Защо кората на плодните дървета се напуква?

Здравето на плодните дървета се влияе от състоянието на кората им, която действа като защитен щит срещу външни фактори. Ако е повредена, патогени и вредители могат лесно да проникнат в тъканите на растението. Пробив в тази бариера може да доведе не само до отслабване, но дори до смърт на дървото в рамките на няколко години. Ето защо пукнатините в кората са опасни за плодните дървета и не бива да се пренебрегват.

Чудите се защо кората на плодните дървета се напуква? Основната причина за това обезпокоително явление са резките температурни промени в началото на годината (обикновено се случват в края на януари и февруари). В слънчеви зимни дни стволовете се нагряват значително, но през нощта, когато температурата падне, те се охлаждат внезапно. Тези колебания карат кората да се напуква вертикално, създавайки дълбоки рани. Можем да предотвратим това, като варосваме дърветата в подходящия момент.

По-рядко проблемът се причинява от механични повреди, причинени от градинарство или от хранене на диви животни. При костилковите овощни дървета, пукнатините в кората могат да бъдат причинени и от гумоза, което е като бактериален рак.

Какво да правите, когато кората на овощно дърво се напука – домашен лек

Пукнатините в кората не бива да се пренебрегват, ако искате успешна реколта този сезон и здравословен растеж на вашето овощно дърво. Най-важното е да запечатате раните, което ще предпази растението от патогени и вредители, а също така ще ускори възстановяването му. Като действате бързо, можете да си гарантирате, че дървото ще дава плодове без прекъсване в продължение на много години. Как можете да направите това? Можете да използвате готов градински мехлем от магазин или стар, домашен лек.

Ще ви трябват:

2 части глина

1 част дървесна пепел

вода

Просто добавете достатъчно вода към глината и дървесната пепел, за да се получи гъста, пластична маса. След като средството е готово, почистете напуканата кора с четка. Нанесете дебел слой от получената паста върху раната, след което увийте ствола с превръзка или ютена лента. Оставете получената превръзка за няколко седмици, като я замените с нова в случай на обилни валежи.

Защо този метод работи?

Глината предпазва тъканите от изсъхване и защитава раната. Дървесната пепел, от друга страна, има естествени антисептични свойства, дезинфекцира я и ограничава проникването на бактерии, гъбички и вредители. Заедно те помагат на пукнатините в кората на овощните дървета да заздравеят много по-бързо. Не забравяйте да нанасяте домашно приготвената паста в ясен, сух ден, когато няма силни слани (през зимата или ранна пролет).

