Какво е кореново гниене и как да се справим с него

Да наблюдаваш как растение расте от малък резник до зряло стайно растение е невероятно удовлетворяващо нещо, поради което толкова много хора избират грижата за растенията за свое предпочитано хоби. Същото може да се каже и за градинарството на открито - независимо дали целта ви е да се самодостатъчно осигурявате с пресни зеленчуци или просто да имате нещо, за което да се грижите, отглеждането на собствено поле с култури или цветя може да бъде много възнаграждаващо.

Как да разберете от колко вода се нуждае растението ви

Това, което не е толкова възнаграждаващо обаче, е да наблюдавате как растенията и културите ви се разболяват, започват да увяхват или умират. Има много начини, по които растенията могат да се разболеят, но повечето растения споделят няколко често срещани смъртни случая. Едно такова често срещано заболяване е кореновото гниене, което е точно това, което звучи; кореновата система на вашето растение започва да се разпада и в крайна сметка се разпада, обяснява Wisconsin Horticulture . Кореновото гниене е много сериозно заболяване и често може да доведе до смъртта на вашето растение. Ако обаче знаете как да идентифицирате и лекувате кореновото гниене рано, можете да се предпазите от сериозни проблеми за родителите на растенията.

Идентифициране на кореново гниене

Първата стъпка в лечението на вашето растение от кореново гниене е да можете да го идентифицирате правилно. Кореновото гниене споделя визуални индикатори с множество други болести, но специфични комбинации от цветове, миризми и поведение могат да помогнат да се посочи, че кореновото гниене е налице. Първият признак, който трябва да се търси, са обезцветените листа. По-специално, пожълтели или черни листа, предупреждава TPG . Друг визуален признак за кореново гниене е, ако листата изглеждат сбръчкани и сухи, но почвата е влажна или знаете, че растението се полива редовно. Кореновото гниене лишава растението ви от кислород, което може да направи листата да изглеждат хрупкави и увехнали.

Гъбичните комари , макар и да не са фатални сами по себе си, са друг индикатор за кореново гниене. Те се появяват във влажния горен слой на почвата и често показват проблем с прекомерното поливане. Освен това, растението ви може да започне да мирише, когато корените започнат да гният. Внимавайте за сярна, подобна на яйце миризма. Това ще бъде по-лесно за разпознаване при стайните растения, отколкото при външните, но ако забележите всички тези фактори в комбинация, е време да проверите за кореново гниене.

Избягвайте причиняването на кореново гниене

Най-голямата причина за кореново гниене е прекомерното поливане на растението. Гъбичките, които причиняват кореново гниене, виреят във влажни условия и макар растенията да се нуждаят от вода, твърде много вода може да бъде вредна, създавайки идеални условия за растежа на различни бактерии и гъбички, отбелязва MGB Lifestyle . Ако имате проблем с измерването на нуждите от вода на вашето растение, помислете за закупуване на влагомер.

Лошият дренаж е друга често срещана причина за кореново гниене. Преполиването обикновено не се отнася до това да давате на растението твърде много вода наведнъж, а по-скоро да не позволявате на водата да се отцеди правилно. Ако водата стои застояла в саксията и не ѝ се позволява да се оттече, това ще създаде идеални условия за гъбички да заразят кореновата система на вашето растение. Не избирайте обаче да поливате растенията си под вода, тъй като това може да причини и кореново гниене, като доведе до свиване и изсъхване на корените, като по този начин лишава растението ви от кислород.

Лечение на кореново гниене

Кореновото гниене обикновено е фатално, след като стане забележимо. Има обаче начини да върнете растението към живот. Най-важният фактор е да го откриете възможно най-рано. Няма нищо лошо в изкореняването на растение, дори ако подозирате, че има кореново гниене. Но какво трябва да търсите в кореновата система на растението? Здравите растения имат бели до почти бели, твърди корени, докато гниещите корени ще бъдат тъмнооранжеви, кафяви или черни, кашави и слузести. Вероятно ще миришат и доста неприятно. За да спасите растението си, ще трябва да отрежете всички засегнати корени.

Започнете, като разчупите кореновата бала с ръка, като отстраните колкото е възможно повече мръсотия. Оценете щетите - ако има недокоснати, здрави корени, тогава растението ви има шанс за борба. Наложително е да използвате само стерилизирани, остри ножици, за да премахнете мъртвите корени, и също така да ги потапяте в смес от една част белина и три части вода между всяко рязане, за да избегнете разпространението на болестта към здравите корени, обяснява MGB Lifestyle .